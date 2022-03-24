Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi İstanbul tanıtım toplantıları yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" tanıtım toplantısı Anadolu Yakası toplantısı Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avrupa Yakası toplantısı ise Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapıldı.

Proje kapsamında bir yıl içinde İstanbul genelinde 831 yeni anasınıfı açılması, İstanbul genelinde 343'ü ilkokul, 13'ü anaokulu olmak üzere toplamda 418 okulun iyileştirilmesi hedefleniyor.

GELİŞİM ÖZELLİKLE KENDİMİZLE DE İLİŞKİLENDİĞİ ZAMAN BÜYÜK BİR İVME KAZANIYOR

Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: "Burada yürüttüğümüz her ortak projede dezavantajlı alanları ve birlikte büyüyüp iyileştirme sağlayacak alanları da yürüttüğümüz faaliyetler içinde belirlemeye çalıştık. Yani okullarımızın kütüphane gelişiminden kütüphanelerin büyütülmesine, kitapların zenginleştirilmesine kadar öğrencilerimize dönük olarak yapabileceğimiz iyileştirme çalışmaları içindeyiz. Öğrencilerimizin bütünsel gelişimini öncelediğimiz için onların kültürel yönünü, sportif yetkinliklerini geliştirebilecekleri alanlar üzerinde çalıştık. Gelişim özellikle kendimizle de ilişkilendiği zaman büyük bir ivme kazanıyor. Kendi gelişimimizi de desteklemek üzere özellikle üniversitelerde de bu alanda faaliyet gösteren okullarımızın yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin üniversitelerle iş birliği yaparak daha uygun zamanlı ve uygun oranlı imkanlar oluşturmak istiyoruz. Bunun dışında topyekûn eğitimi sağlamak için öğretmen akademilerimizle bu okullarımızda birer atölye açacağız."