Tercih yaparken önceliğiniz üniversite değil bölüm olsun

Engin Sarar, üniversite adaylarının en çok sorduğu soruları yanıtladı:Yaşayacağınız ve çalışacağınız şehirde okumak avantajlı.İş piyasasına girdikten ve belirli bir deneyim kazandıktan sonra hangi üniversiteden mezun olduğunuz arka planda kalıyor. Bu nedenle önceliğiniz bölüm olmalı.YKS bir sıralama sınavı. Önemli olan diğer adaylara göre kaçıncı sırada olduğun.Düşündüğünüz bölümde okuyan öğrenciler ve hocalarla konuşmak tercihlerinizi netleştirmenizi sağlar. İHA