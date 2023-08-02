Tercih yaparken önceliğiniz üniversite değil bölüm olsun

Eğitıici
Engin Sarar, üniversite adaylarının en çok sorduğu soruları yanıtladı:
Yaşadığım şehirde mi başka şehirde mi öğrencilik yapmalıyım?
Yaşayacağınız ve çalışacağınız şehirde okumak avantajlı.
Tercihlerimde bölüme mi üniversiteye mi öncelik vermeliyim?
İş piyasasına girdikten ve belirli bir deneyim kazandıktan sonra hangi üniversiteden mezun olduğunuz arka planda kalıyor. Bu nedenle önceliğiniz bölüm olmalı.
Puana göre mi başarı sırasına göre mi tercihimi yapayım?
YKS bir sıralama sınavı. Önemli olan diğer adaylara göre kaçıncı sırada olduğun.
Tercih edeceğim üniversiteyi ziyaret etmeli miyim?
Düşündüğünüz bölümde okuyan öğrenciler ve hocalarla konuşmak tercihlerinizi netleştirmenizi sağlar. İHA