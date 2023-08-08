Tercihler için son gün uyarıları

27 Temmuz'da başlayan 2023 üniversite tercihleri bugün gece yarısı sona erecek. Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak tercih listesine son halini vermek için yapılması gerekenleri SABAH'a anlattı ve adaylara şu uyarılarda bulundu:Tercih listesi demek "İstek listesi" demektir. Yani daha az istediğiniz bir bölüm sırf puanı daha yüksek diye, daha çok istediğiniz bölümün altında olmamalıdır. "Ölü tercih" yoktur.Listenizi tamamladıktan sonra kendinize kontrol sorusu sorun. Yani "Kazandığın takdirde bu listedeki tüm tercihlerine gönülden kayıt yaptırır mısın?" Cevabınız "Evet" ise listeniz hazır demektir. Eğer kazanırsanız kayıt olmayı isteyip istemediğinizden emin olmadığınız bir tercihiniz varsa bir kez daha düşünmelisiniz.Adayların en çok atladıkları ve bu nedenle mağdur oldukları konu, listelerindeki bölümlere ait özel koşulları kontrol etmemeleri nedeniyle yaşanmaktadır.Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmak için ekranda "2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini mutlaka görmelisiniz.Tercihlerinizi 08.08.2023 saat 24.00'ten önce değiştirme hakkınız var. Ancak tümüyle iptal edemezsiniz.Tercih işleminizi tamamladıktan sonra tercih listenizin çıktısını almayı, kontrol etmeyi ve listenizi saklamayı unutmayın.Bazı adaylar "Ek yerleştirmede yerleşirim" mantığıyla listesini kendi puanından çok yüksek olan bölümlerden oluşturmakta. Oysaki ek yerleştirme kendi puanınıza eşit ya da daha düşük puanlı bölümleri yazabileceğiniz şekilde uygulanmakta. Dolayısıyla şu an vereceğiniz tercih listesini yüksek-orta-düşük puanlı bölümler şeklinde dengeli oluşturun.Bu konuda önerimiz, tüm bölüm ve üniversite alternatifleri detaylı değerlendirilmeden karar verilmemesidir. YKS'ye başvuran aday sayısı her yıl arttığından "Ben gelecek yıl tekrar hazırlanacağım" kararı gelişigüzel alınmamalı, üzerinde iyice düşünüldükten sonra verilmelidir.