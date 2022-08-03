Tercihlerini bugüne bırakanlar son dakikacılar bunlara dikkat

27 Temmuz'da başlayan 2022 üniversite tercih dönemi yarın akşam sona eriyor. Üniversite adayları tercih listelerini belirlemeye devam ediyor. Tercihleri konusunda kararsız olan adaylar, tercihlerini son güne bırakıyor. Uzmanlar son dakikacıları şöyle uyarıyor: ''İstemediğiniz bölümleri sakın listenize almayın'' İstinye Üniversitesi (İSÜ) Kurum Psikoloğu Saime Serpil Özgül "En öncelikli dikkat edilmesi gereken puana göre değil, istediğin bölüm üzerine yapılan tercihlerdir" dedi. Özgül ''İstemediğiniz bölümü seçtiğinizde psikolojik problemler söz konusu olabilir'' diye konuştu.Özgül yanlış tercihlerin ruh sağlığında da önemli problemlere neden olduğunu belirterek adaylara şöyle seslendi:Olduğun hali gizlediğinde benliğin (kendilik, öz) duygu durumların karmaşık bir hal alır. Bu karmaşık hal hayatında ne yapacağını bilememene yol açar. Bir sonraki adımda geçmişe dair öfke, agresyon ve suçluluk duygularını hissetmene neden olur.Kendiyle bağ kuramadığında kendini tanıyamamış olma hissiyatı etrafında da her an herkes güvensiz bir hareket yapacakmış gibi hissetmene ve dünyayı tehlikeli bir yer olarak algılamana sebep olur.Gerçek kendine kavuşmak ve gerçek tercih ve ihtiyaçlarınla temasta bulunmak yerine çevresel faktörlerle kendilik yolunda ilerlersen hayatının genelinde pişmanlık duyguları belirli bir zaman sonra açığa çıkabilir.Şöyle düşün başın kuma gömülü bir halde ve sen o gömülü halden çıkmak yerine hayatını o şekilde devam ettirmeyi tercih ediyorsun. İşte burada hissettiğin duygular oradan senin çıkabilmeni sağlar. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği gibi kendini gerçekleştirme adım adım gerçekleşiyor. Bu da kendini tanıma ve eşlik etme yolculuğuyla mümkün; istenmeyen bölüm seçildiğinde, duygu durum problemleri, kendini var edememe ve depresyon gibi psikolojik problemler söz konusu olabilir.Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da bilgi veren Özgül "Öğrenciler kendilerini görmek istedikleri bölümü baz alarak tercihlerini gerçekleştirmeli. Üniversite içerisinde aktif olma, kulüplere katılma ve yetkinlik sahibi olmak üniversiteyi üniversite yapan etkenlerdir. Tercih edilecek bölümle birlikte okumak istenen üniversite de iyi belirlenmeli. Bundan kaynaklı en öncelikli dikkat edilmesi gereken puana göre değil, istenilen bölüm üzerine yapılan tercihlerdir. Belirli bir dönem sonra mesleğimiz üzerimize giydiğimiz kıyafet gibi bir hal alır. Günlük hayatımızda o kadar merkezdedir" diye konuştu.