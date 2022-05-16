Tertil Ne Demek? Kuran’ı Tertil İle Okumak Ne Anlama Gelir, Kuralları Nelerdir Ve Nasıl Okunur?

İslam Dininin temel kaynağı olan Kur-an'ı Kerim'i tertil ile okumak her insanın dikkat etmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Allah (c.c), Kuran'ı tertil ile okumayı her insana zikrettirmiştir. İslam Dininde sıklıkla kullanılmakta olan Tertil, insanlar için anlaşılması gereken kavramlardan biridir. Bu haberimizde, Kuran'ı Tertil ile okumak ne anlama gelir, kuralları nelerdir ve nasıl okunur sorularının cevaplarını sizler için derledik...

Tertil Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan Tertil; Kuran'ı tane tane ve ağır ağır şekilde, ayetler üzerinde düşünerek okumak anlamına gelmektedir. Kuran'ı doğru ve güzel şekilde, tecvit kurallarına uygun şekilde okumak Tertil anlamı ile ifade edilmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed; Kur-an'ı tertil ile okumanın önemini şu şekilde ifade etmiştir; "(Kıyamet Günü) Kur-an'ı okuyan kimseye şöyle denmektedir; Oku! Yüksel ve Dünya'da Kuran'ı Tertil ile birlikte okuduğun gibi (şimdi de) Tertil ile oku. Senin Cennet'teki derecen ve mevkiin okuduğun ayetlerin sonuncusuna göredir."

Maddi ve manevi bir hidayet rehberi olan Kuran'ı, Tertil ile okumak, her Müslüman'ın en büyük arzusudur. Seda ve Eda ile Tecvit kurallarına uygun olarak, kusursuz şekilde okumak anlamına gelen Tertil; (Ebu Dâvûd, Salât, 355) ve (Buharî, Tevhîd, 52) içerisinde belirtilmiştir.

Tertil Nedir?

İslam Ansiklopedisi'ne göre Tertil anlamı; Kur-an'ı Kerim'in Tilavet usullerinden en ağır şekli ile okumayı ifade eden Tecvid terimi'' olarak ifade edilmiştir. Kuran'ı okurken; acele etmeden, yavaş şekilde, tane tane, her bir harfin nazmının manasının ve nazmının hakkını vererek okumaya, Tertil denmektedir.

Ayrıca, Kur'an okunuşuyla ilgili olarak Tertil; kolaylıkla ve düzgün bir biçimde kelimeleri ağızdan çıkarmak anlamına da gelmektedir. Yüce Allah (c.c); Furkan suresinin 32. Ayetinde bulunduğu üzere, Kuran'ı ağır şekilde okuduğunu (ve parça halinde indirdiğini) bildirmiştir ve Müzzemmil suresinin 4. ayetinde ise Peygamberimiz Hz. Muhammed, dolayısıyla her mümine, "Kuran'ı Tertil ile oku!" buyurmuştur. Ayrıca; "Kur-an'ı Kerim'i kolay ve güzel şekilde okuyan kimseler, şerefli ve sadık yazıcı meleklerle beraberdir." buyrulmuştur.