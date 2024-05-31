Tevekkül Ne Demek? Tevekkül Etmek Ne Anlama Gelir, Kelime Kökeni Nedir?

Tevekkül, insanın elinden geleni yapması ve sonucunu Allah'a bırakmasıdır. Birey, bu anlayış sayesinde yaşadığı zorlukları Allah'ın bir imtihanı olarak görüp, bu durumların üstesinden gelmek için daha sakin ve bilinçli hareket edebilir. Tevekkül nedir, tevekkül etmek ne anlama gelir, kelime kökeni nedir bilmek, psikolojik olarak rahatlama sağlayabilir. Ayrıca kişinin yaşamındaki belirsizliklerle başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Tevekkül Ne Demek?

Tevekkül, sözlükte "güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek" anlamlarına gelir. İslam dininde tevekkül, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve manevi yollara başvurduktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek ve işin sonucunu Allah'ın takdirine bırakmak demektir. Bu, pasif bir bekleyiş değil, aktif bir çabanın ardından gelen huzurlu bir ruh halidir. Örneğin, bir çiftçi tarlasını sürüp, tohumunu atıp suladıktan sonra mahsulün iyi olması için Allah'a güvenir ve sonucu O'na bırakır. İslam'ın tevekkül anlayışı, tembellik veya gevşeklik değildir. Tam tersine devamlı çalışmayı, gayret etmeyi ve ilerlemeyi teşvik eder. Kur'an-ı Kerim'de de tevekkül, Allah'a güvenmek ve O'na dayanmak olarak ifade edilir ve müminlerin sadece Allah'a güvenmeleri emredilir.

Tevekkül Kelime Kökeni Nedir?

Tevekkül kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapça "wkl" kökünden gelmektedir. Arapça'da "tawakkul" (توكّل) kelimesi "güvenme, inanma, özellikle Allah'a güvenme, kadere razı olma" anlamlarına gelir. Bu kelime, Türkçeye "tevekkül" olarak geçmiştir. Tevekkül kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynak, 1300 yılından önce Orta Asya'da bulunmuş bir Kur'an tefsiridir. Ancak sözcüğün kullanımının, bu tarihten çok daha öncesinde sözlü veya günlük hayatta yaygın olma ihtimali bulunur. Tevekkül kelimesi, Türkçede de "herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma" şeklinde anlam kazanmıştır.