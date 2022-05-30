Tezat Nedir? Söz Sanatlarından Karşıtlık – Tezat Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebiyat, sadece günlük konuşma dilimizi değil aynı zamanda düşüncelerimizi de etkiler. Tezat sanatı hem düşünce olarak hem de edebi metinlerde sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Hem bu durumu daha iyi anlamınız hem de tezat sanatı ile ilgili örnekleri daha kolay kavramanız için yazımızın detaylarına geçelim.

Tezat Nedir?

Tezat yani kelime anlamı olarak karşıtlık; iki karşıt düşüncenin bir arada kullanılması ya da söylenmesidir. Yani kelime anlamı olarak baktığımız zaman tezat nedir sorusunun cevabı karşımıza "karşıtlık, karşıt olma durumu" şeklinde çıkar.

Tezat Sanatı Nedir?

Kelime anlamı olarak karşıtlık olduğunu öğrendiğimiz tezat, söz sanatı olarak karşımıza çıktığında ise iki karşıt düşüncenin bir arada kullanılması şeklinde olur. Yani tezat sanatı kavramların zıtlığını değil düşüncenin zıtlığını ortaya koyan bir söz sanatıdır. Tezat sanatında en çok dikkat edilmesi gereken nokta zıt kelimelerin bir arada kullanılmasının tezat sanatı olmadığı, tezat sanatı için iki düşüncenin birbirine tezat durum oluşturması olduğudur.

Tezat Sanatı ile İlgili Örnekler

Tezat sanatının daha iyi anlaşılması için söz sanatlarından tezat ile ilgili örnekleri sizin için hazırladık. İşte bazı örnekler;

Var olan yokluğun ömrünü sürüyorum

Aşklar bomboş kuruntu, hürriyetler esaret.

Aydınlığa koştum karanlık çıktı

Her sevgi her vefa bir anlık çıktı.

İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır