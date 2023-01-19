Ticaret Hukuku Nedir? Ticaret Hukuku Alt Dalları Neler, Neyi İnceler?

Ticaret hukuku nedir sorusuna cevap arayan kullanıcılar, bu hukuk dalı hakkında araştırma yapmışlardır. Medeni hukuktan türemiş olan bu hukuk dalının hangi konularla ilgilendiği de merak edilmiştir. Bu durumda ticaret hukuku neyi inceler sorusu da önem kazanmıştır. Kişiler arası ticari ilişkilerden doğan ve ticari işletmeleri ilgilendiren ticaret hukukunun temel kavramları ve alt dalları neler sorusu da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Ticaret hukuku nedir başlıklı yazımızda merak edilen bilgilere yer verdik.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku nedir sorusuna dair cevap arayan kullanıcılar, konu ile ilgili internete başvurmuştur. Hukukun önemli alt dallarından birisi olan ticaret hukuku, ticaretle ilgilenen tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar karşısında koruma altına alan bir hukuk birimidir. Böylece kullanıcılar tarafından merak edilen ticaret hukuku neyi inceler sorusuna bu cevap verilebilir. Geniş ve kapsamlı bir hukuk dalı olan ticaret hukuku; işletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. İşletme ve alıcılar için oldukça önemli olan bu hukuk dalı, kişilerin düzenlenen kanunlar çerçevesinde hangi haklara sahip olduklarını belirlemiştir.

Ticaret Hukuku Genel Esasları

Ticaret hukuku kanunu, Türk Medeni Kanunu'nun ayrılmaz bir parçası olarak bilinir. Ticaret hukuku temel kavramları; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları şeklinde çeşitlilik gösterir. Hukukun önemli alanlarından birisi olan ticaret hukukunun genel esasları da merak edilmiştir. Bir işletmenin ticari bir işletme olabilmesi için dört unsur gereklidir. Bunlar ise; iktisadi faaliyet, devamlılık, bağımsızlık ve kapasitedir. Bunlar her işletme için vazgeçilmez olup, birinin dahi olmayışı, işletmenin ticari bir işletme olmayacağı anlamına gelir.

Ticaret Hukuku Alt Dalları Neler

Hukukun önemli alanlarından birisi olan ticaret hukukunun ne olduğu sorusunun yanı sıra, alt dallarının neler olduğu sorusu da merak edilmiştir. Beş ayrı başlıkta yer alan ticaret hukukunun alt dalları şu şekildedir;

Ticari İşletme Hukuku

Şirketler Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku

Sigorta Hukuku