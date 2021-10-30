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Giriş Tarihi: 30.10.2021 12:16 Son Güncelleme: 30.10.2021 12:23

Tıp eğitiminde işbirliği yapacaklar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tıp eğitiminde işbirliği yapacaklar

Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında tıp fakültelerinin eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve kültürel alanlarda iş birliği yapmalarını sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın imzaları ile yürürlüğe giren protokol ile iki üniversite, tıp eğitiminde iş birliği yapacak.

İmzalanan protokol kapsamında tıpta uzmanlık öğrencileri, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde en az bir yıl süreli eğitimlerini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilgili anabilim dalının uygun gördüğü yer ve tarihlerde eğitim alabilecekler. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Ankara Üniversitesi ile imzaladıkları, tıp fakültelerinin eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve kültürel alanlarda iş birliğini amaçlayan protokolün her iki üniversiteye de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğrencilerine uygulamalı eğitimlerinin büyük bölümünü en yeni teknoloji ile donatılmış Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde yapma olanağı sunduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, köklü bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi ile işbirliğine gitmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

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Tıp eğitiminde işbirliği yapacaklar
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