Tıp Fakültesi Göz Kamaştırıyor

Pilot sağlık projeleriyle sağlık mükemmeliyet merkezi oluşturmayı amaçladıklarını da anlatan Karakaya, ''JEOKAREM (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi Projesi), AHİ- GETAM (Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi) ve SAUTER'in (Sporcu Sağlığı Araştırma Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi Projesi) Sağlık Mükemmeliyet Merkezi olarak tasarlanan bir kompleks olarak amaçladık, 150 yataklı fizik tedavi hastanemiz şifalı sularla çoğu yerde olmayan bir eksikliği kapatıyor'' dedi. Üniversitenin tıp fakültesi ise imkânları göz dolduruyor. Fakültede simule hasta sınav odaları, beceri maketleri, kadavra laboratuvarı, deney hayvanları ünitesi bulunuyor amaç Ahi hekimler yetiştirmek.