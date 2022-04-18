Tıpta Yeni Ufuklar Kongresi

1. Uluslararası Öğrenci Kongresi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Tıp, her zaman çok köklü ve prestijli bir meslek alanıdır. Yeniliklerle ve yeni teknolojilerle birlikte insanlara çare, umut ve gelecek vadetmek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte bulunmak ise benim için büyük bir mutluluk. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakülesi'nin, yapmış olduğu tüm bilimsel ve teknolojik çalışmalar, geleceğe ve insanlara yeni umutlar veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm bunlara ev sahipliği yapıyor olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise hekim adaylarına seslenerek, "Sevgili hekim adayları, bilmelisiniz ki bugün doktorluk ünvanı almak için sürdürdüğünüz öğrenim hayatınız, bu ünvanı aldıktan sonra da, gerçek bir hekim olma yolunda asla bitmeyecek. Bilginin peşinde, öğrenmekten asla vazgeçmeden yürüyeceğiniz bir gelecek sizleri bekliyor olacak. Gelecekte pek çok kongreye katılacak, bildiriler hazırlayacak, tedavi ettiğiniz her vakadan yeni şeyler öğrenecek ve bu birikiminizi bilim dünyası ile paylaşacaksınız. Bu kongre ile edindiğiniz deneyim ve vizyon ise sizlere meslek hayatınız boyunca yol gösterici olacak" diye konuştu.

"Tıpta Yeni Ufuklar" başlığı ile düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden kongrede; mikrobiyota, yapay zeka, tıpta etik, robotik cerrahi prosedürleri, kanser ilaçlarındaki yeni keşifler gibi pek çok konu ele alındı. 12 oturumda ele alınan konu başlıklarının ardından deney hayvanları, çekinik el ve temel kodlama alanlarında da çalıştaylar gerçekleştirildi. Kongreye 500'ün üzerinde öğrenci ve 50'nin üzerinde akademisyen katıldı. 51 öğrencinin bildiri sunduğu kongrede, 10 öğrenci de konu sunumu gerçekleştirdi

Tıp Fakültesi Başkoordinatörü Prof. Dr. Sezgin İlgi tarafından 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi'nin düzenlenmesinde katkı koyan sponsor kuruluşlar teşekkür belgeleri takdim edildi.