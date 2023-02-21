Tıynet Ne Demek? Tıyneti Bozuk Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimizde çok fazla yabancı kökenli kelime vardır. İnsanlarla aramızdaki geçen diyaloglarda daha önceden duymadığımız bu yabancı kökenli kelimelerin anlamlarını da araştırırız. Bu kelimelerden birisi olan tıynet kelimesinin ne demek olduğu araştırılan konular arasındadır. Arapça kökenli olan tıynet kavramının farklı anlamları vardır. Bu kavramı anlamak için kişiler cümle içinde kullanımı konusunda da araştırmada bulunacaktır. Değişik biçimlerde de ifade edilen bu kavram pek çok edebi eser veya yazılı kaynakta da ortaya çıkmıştır. Bu kavramın TDK'deki anlamı hakkında da araştırma yapan kimseler, tıynet ile ilgili farklı anlamlara da denk gelecektir. Tıyneti bozma ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularına dair merak edilenlere bu yazımızın devamında yer verdik. İşte merak edilenler...

Tıynet Ne Demek?

Türkçe'de çok sık karşılaşılmasa da bir sohbet esnasında ansızın karşımıza çıkabilecek yabancı kökenli kelimeler vardır. Bunlardan birisi olan tıynet kavramı, yaratılış, huy ve maya gibi farklı anlamlara gelebilir. Bu kelimenin zıddı olan tıynetsiz ise, kötü yaratılışlı, kötü huylu gibi manalara gelmektedir. Pek çok önemli eserde de karşımıza çıkan bu kelimeyi gündelik hayatta çok sık göremeyebiliriz.

Tıyneti Bozuk Ne Demek?

Tıynet kavramı çok sık karşımıza çıkmasa da bir edebi eserde karşılaşabileceğimiz Arapça kökenli bir kavramdır. Tıynet kavramından türeyen tıyneti bozuk ifadesinin ne demek olduğu ise merak edilenler arasındadır. Tıynet kavramı huy anlamına gelir. Tıyneti bozuk ifadesi ise, huyu bozuk anlamına gelir.

Tıynet Cümle İçinde Kullanımı

Tıynet kavramının cümle içinde kullanımı konusunda araştırma yapan kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Bu kavram tek başına kullanıldığı gibi cümle içerisinde sıfat olarak da kullanılabilir. Tıynet ile ilgili örneklerden birkaçı ise şu şekildedir;