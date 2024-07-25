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Giriş Tarihi: 26.7.2024

TÖDER çatısına sosyal etkinlik merkezleri de girdi

Özel öğretimde kaliteyi artırmak için kurulan TÖDER ortaokul öğrencilerine yönelik yeni açılan sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerine de öncülük ediyor. TÖDER Başkanı Taşel “Kurslar hızlı biçimde yasal statülerini yeni yönetmeliklere göre düzenliyorlar” dedi

TÖDER çatısına sosyal etkinlik merkezleri de girdi
Kısa adı TÖDER olan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği 2002 yılında kuruldu. Kuruluş amacı özel öğretim kurumlarında kaliteyi artırmak, kurucular arasında dayanışmayı sağlamak, ülkemiz eğitimini çağdaş standartlara taşımak, öğretmen ve yönetici yetişmesine katkıda bulunmak... olan dernek, Türkiye'deki özel okulların ve kursların önemli bir bölümünü temsil ediyor. TÖDER ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile özel öğretim kurumları arasında köprü oluşturarak sahada karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirme çalışmasını da yürütüyor. 2014 yılında dershanelerin kapatılması sonrası özel öğretim kursları açıldı. Ancak bu konuda bu yıl önemli bazı düzenlemeler yapıldı. Bunun yanı sıra ortaokul öğrencilerine yönelik "Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi" adıyla yeni kurslar da açıldı. Kurslar hızlı biçimde yasal statülerini yeni yönetmeliklere göre düzenliyorlar. TÖDER bu düzenlemelere de öncülük ediyor. TÖDER Başkanı İbrahim Taşel ile Türkiye'deki özel öğretim kurumlarının durumunu ve gelecek hedeflerini konuştuk. -Türkiye'de özel öğretim kurumları kavramının genel durumu nedir? Türkiye'de özel öğretim kurumlarının kapsamı oldukça geniş. Özel okullar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, kişisel gelişim kursları, yabancı dil kursları, KPSS kursları, meslek kursları, özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt ve sürücü kursları gibi birçok alan özel öğretim kurumlarının kapsamındadır. TÖDER üyeleri daha çok özel okullar ve kurslardan oluşuyor. -Sizce eğitimde özelleşme oranı yeterli mi? Öncelikle özel okulları ele alalım. Türkiye'de özel okul oranı sayı olarak yüzde 15 civarındadır. Ancak okuttuğu öğrenci oranı bakımından yaklaşık yüzde 9'dur. Türkiye'de 1 milyon 500 bin öğrenci özel okullarda eğitim öğretim görmektedir. Dünyanın birçok ülkesine göre bu oran düşük kalmaktadır. Bu oranlardan özel okul kontenjanlarında önemli bir boşluk olduğu da görülmektedir.

ÖĞRENCİ SAYISI 1.5 MİLYON
-Özel öğretim kurslarının durumu nedir? Türkiye'de kurs sayısı oldukça fazladır. Hem ülke geneline yaygınlığı hem de daha ekonomik şartlar sağlaması nedeniyle kurslara devam eden öğrenci sayısı okullara göre fazladır. 2014 yılında dershanelerin kapatılması sonrası özel öğretim kursları açıldı. Ancak bu konuda bu yıl önemli bazı düzenlemeler yapıldı. Bunun yanı sıra ortaokul öğrencilerine yönelik "Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi" adıyla yeni kurslar da açıldı. Kurslar hızlı biçimde yasal statülerini yeni yönetmeliklere göre düzenliyorlar. Biz de TÖDER olarak bu düzenlemelere öncülük ediyoruz.

ÜCRET DÜZENLEMESİ ADİL OLMALI
-Son dönemde özellikle özel okul ücretlerinde artış oranları çok konuşuldu. Özel okul ücretleri gerçekten yüksek mi? Türkiye'de özel okul ücretleri enflasyona göre ayarlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara enflasyon oranının yüzde 5 fazlası kadar zam vermektedir. Okulların 1, 5 ve 9'uncu sınıflarının ücretlerini de okul belirlemektedir. Geçtiğimiz 2 yıl için bu oran enflasyonun altında kaldı. Bu nedenle okul bütçeleri artan giderlere göre yetersiz kaldı. Okulların sürdürülebilir olması için özellikle istihdam giderine paralel bir artış şarttır. Sözün özü, okullar hala bu gider artışını karşılayacak düzeyde bir artış yapamamıştır. Kaliteli bir eğitimin elbette bir karşılığı olacaktır. Biz TÖDER olarak okul, öğretmen ve veli üçgeninde adil ve sürdürülebilir bir artıştan yanayız. Öğretmenin ve velinin mağdur olacağı bir ücret politikası da eğitim sektörüne zarar verir. Zaten eğitim yatırımları sadece kâr amaçlı yatırımlar değildir. -TÖDER olarak yıl boyunca deneme sınavları yapıyorsunuz. Bunun temel amacı nedir? Sınavlarınıza ilgi nasıl? TÖDER kurulduğu günden bugüne her yıl 3-4 sınav hazırlamaktadır. Bu sınavlar hem LGS'ye hem de YKS'ye girecek adaylar için gerçek bir prova niteliğindedir. Sonuçları gerçek sınavla örtüşen, güvenilir sınavlardır. Ülke genelinde hem TÖDER üyeleri hem de diğer kurumlar sınava büyük bir ilgi göstermektedir. Öğrenciler 200-300 bin kişi arasındaki yerlerini görmekte, eksik olduğu konuları belirleme imkânı bulmaktadırlar.

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TÖDER çatısına sosyal etkinlik merkezleri de girdi
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