TÖDER çatısına sosyal etkinlik merkezleri de girdi

Kısa adı TÖDER olan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği 2002 yılında kuruldu. Kuruluş amacı özel öğretim kurumlarında kaliteyi artırmak, kurucular arasında dayanışmayı sağlamak, ülkemiz eğitimini çağdaş standartlara taşımak, öğretmen ve yönetici yetişmesine katkıda bulunmak... olan dernek, Türkiye'deki özel okulların ve kursların önemli bir bölümünü temsil ediyor. TÖDER ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile özel öğretim kurumları arasında köprü oluşturarak sahada karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirme çalışmasını da yürütüyor. 2014 yılında dershanelerin kapatılması sonrası özel öğretim kursları açıldı. Ancak bu konuda bu yıl önemli bazı düzenlemeler yapıldı. Bunun yanı sıra ortaokul öğrencilerine yönelik "Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi" adıyla yeni kurslar da açıldı. Kurslar hızlı biçimde yasal statülerini yeni yönetmeliklere göre düzenliyorlar. TÖDER bu düzenlemelere de öncülük ediyor. TÖDER Başkanı İbrahim Taşel ile Türkiye'deki özel öğretim kurumlarının durumunu ve gelecek hedeflerini konuştuk.Türkiye'de özel öğretim kurumlarının kapsamı oldukça geniş. Özel okullar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, kişisel gelişim kursları, yabancı dil kursları, KPSS kursları, meslek kursları, özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt ve sürücü kursları gibi birçok alan özel öğretim kurumlarının kapsamındadır. TÖDER üyeleri daha çok özel okullar ve kurslardan oluşuyor.Öncelikle özel okulları ele alalım. Türkiye'de özel okul oranı sayı olarak yüzde 15 civarındadır. Ancak okuttuğu öğrenci oranı bakımından yaklaşık yüzde 9'dur. Türkiye'de 1 milyon 500 bin öğrenci özel okullarda eğitim öğretim görmektedir. Dünyanın birçok ülkesine göre bu oran düşük kalmaktadır. Bu oranlardan özel okul kontenjanlarında önemli bir boşluk olduğu da görülmektedir.Türkiye'de kurs sayısı oldukçafazladır. Hem ülke geneline yaygınlığıhem de daha ekonomik şartlar sağlamasınedeniyle kurslara devam eden öğrencisayısı okullara göre fazladır. 2014yılında dershanelerin kapatılması sonrasıözel öğretim kursları açıldı. Ancakbu konuda bu yıl önemli bazı düzenlemeleryapıldı. Bunun yanı sıra ortaokulöğrencilerine yönelik "Sosyal Etkinlikve Gelişim Merkezi" adıyla yeni kurslarda açıldı. Kurslar hızlı biçimde yasalstatülerini yeni yönetmeliklere göredüzenliyorlar. Biz de TÖDER olarak budüzenlemelere öncülük ediyoruz.ÜCRET DÜZENLEMESİ ADİL OLMALITürkiye'de özel okul ücretleri enflasyonagöre ayarlanmaktadır. MilliEğitim Bakanlığı özel okullara enflasyonoranının yüzde 5 fazlası kadar zamvermektedir. Okulların 1, 5 ve 9'uncusınıflarının ücretlerini de okulbelirlemektedir. Geçtiğimiz2 yıl için bu oranenflasyonun altındakaldı. Bu nedenleokul bütçeleri artangiderlere göre yetersizkaldı. Okullarınsürdürülebilir olmasıiçin özellikle istihdamgiderine paralel bir artış şarttır. Sözünözü, okullar hala bu gider artışınıkarşılayacak düzeyde bir artış yapamamıştır.Kaliteli bir eğitimin elbette birkarşılığı olacaktır. Biz TÖDER olarakokul, öğretmen ve veli üçgeninde adilve sürdürülebilir bir artıştan yanayız.Öğretmenin ve velinin mağdur olacağıbir ücret politikası da eğitim sektörünezarar verir. Zaten eğitim yatırımları sadecekâr amaçlı yatırımlar değildir.TÖDER kurulduğu günden bugüneher yıl 3-4 sınav hazırlamaktadır. Busınavlar hem LGS'ye hem de YKS'yegirecek adaylar için gerçek bir provaniteliğindedir. Sonuçları gerçek sınavlaörtüşen, güvenilir sınavlardır. Ülkegenelinde hem TÖDER üyeleri hem dediğer kurumlar sınava büyük bir ilgigöstermektedir. Öğrenciler 200-300bin kişi arasındaki yerlerini görmekte,eksik olduğu konuları belirleme imkânıbulmaktadırlar.