Toptan kelimesi halk arasında sıkça rastladığımız kelimelerden bir tanesidir. Peki toptan kelimesinin zıt anlamlısı da halk arasında duymaya alışık olduğumuz kelimeler arasında yer alsa da toptan kadar çok kullanılmamaktadır. Peki, toptan kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Sorunun cevabını sizler için araştırdık. Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Toptan Kelimesinin Anlamı Nedir?

Toptan kelimesi daha çok esnaf ya da ticaret yapan kişiler tarafınca kullanılmaktadır. Kelime anlamı olarak toplu bir biçimde, topluca, toplu olarak anlamına gelmektedir. Kelime daha çok alışveriş sırasında kullanılmaktadır. Kısaca toptan kelimesi, büyük ölçüde yapılan alışveriş anlamındadır.

Toptan Kelimesinin Zıt Anlamı

Hemen hemen her sözcüğün olduğu gibi toptan kelimesinin de bir zıt anlamlısı bulunmaktadır. Topluca, bütünüyle yapılan alışveriş anlamına gelen toptan kelimesinin zıt anlamlısı perakendedir. Bu iki zıt anlamlı kelime genellikle cümle içinde birlikte kullanılmaktadır. Aynı anlama gelen ve cümle içinde birlikte kullanımı yaygın olan nadir kelimeler arasında yer almaktadır.

Toptan Kelimesine Benzer Sözcükler

Perakendenin zıt anlamlısı olan toptan kelimesine benzer anlamlara sahip kelimeler de bulunmaktadır. Bu kelimeler: