Törene Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner de katılacak

Günsel Aile Kurulu'nun Aralık 2020'de aldığı kararla, Yakın Doğu Oluşumu'nun KKTC'nin 6 ilçesine inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim etme kararı aldığı 6 okuldan ilki olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa eğitime hazır.

Günsel Ailesi'nin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldığı okullar için 19 Ocak 2021'de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında protokol imzalanmıştı.

Gönyeli Yenikent'te temeli atılan ve 27 Ağustos'ta törenle Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, 14 dönüm arazi üzerine inşa edildi. Yakın Doğu Oluşumu'nun bütün yatırımını üstlenerek tam teşekküllü bir şekilde eğitime hazır olarak devlete devredeceği okul,

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "500 öğrenci kapasitesine sahip Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa'yı Cuma günü gerçekleştireceğimiz törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz" dedi.