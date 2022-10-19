Toksik Ne Demek? TDK Anlamına Göre Toxic Etki, Madde ve Toksik İnsan Nedir?

Toksik ifadesi tıbbi bir terim olarak karşımıza çıksa da sosyal hayatta da sıkça kullanılarak dilimize yerleşmiştir. Orijinal yazımı toxic olan bu ifade, son günlerde toxic ne demek, toksik nedir gibi aramalarla inceleniyor. Toksik etki, insan, madde gibi kullanımların anlamları da merak ediliyor. İşte bu kelimenin tıp dilindeki anlamı ve günlük kullanımda kazandığı yan anlamlar.

TOXIC NE DEMEK TDK?

Tehlikeli maddelerin kullanıldığı laboratuvarlarda ve hastanelerdeki uyarı tabelaları üstünde toxic kelimesine sıkça rastlanır. Bu kelime dilimize İngilizce'den geçmiş ve konuşma dilinde dahi kullanılır hale gelmiştir. Toksik kelimesinin anlamı "zehirli madde" şeklindedir.

TOKSİK NE DEMEKTİR?

Toksik kelimesi zehirli anlamına gelir. Canlı hücrelere saldıran ve zarar veren maddelere ve organizmalara toksik denir. Toksik maddeler insan sağlığı üzerinde çok ciddi etkilere sahiptir. Sodyum siyanit, striknin, etilen glikol, nikotin, digoksin, tabun, hidrojen peroksit gibi tehlikeli zehirler yeryüzündeki en tehlikeli ve toksik maddelerdir.

OYUNLARDA TOXIC NEYE DENİR?

Toxic kelimesi yabancı dillerden Türkçe'ye geçen diğer pek çok kelime gibi internette ve gençler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte mecazi bir anlam da kazanan toxic kelimesi online oyunlarda diğer oyunculara rahatsızlık veren oyuncular için kullanılır. Şöyle ki, takım arkadaşlarına zarar veren, rakibini rahatsız eden, kötü sözler kullanan ve hareketleriyle çevresini zehirleyen oyuncular toksik olarak adlandırılır.

TOKSİK ETKİ NE DEMEK?

Zehirli maddelerin bir organizmaya ya da hücreye sıçraması sonucu sebep olduğu tahribata toksik etki denir. Zehirlenme ve zehirli maddelere bağlı yaralanmalarda toksik etki söz konusudur.

TOKSİK MADDE NEDİR?

Toksik madde zehirli madde anlamına gelir. Canlı hücrelere saldıran ve zarar veren, içinde zehir bulunduran tüm maddeler toksik veya orijinal kullanımıyla toxic kabul edilir. Toxic maddeleri yutmak ya da solumak ölüme varan çok ciddi sonuçlara sebep olur. Tıbbi ve kimyasal atıklar toksik madde kabul edilir.

TOKSİK İNSAN NE DEMEK?

Toksik insan, kişi, kadın ya da erkek kullanımları; kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanmasıyla oluşturulur. Bu ifade karşısındakine manevi anlamda zarar veren, yıpratıcı ve yorucu kişiler için kullanılır. Toksik ilişki kalıbı da karşılıklı zarara uğratan ilişkiler için kullanılır.