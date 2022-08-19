Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı öğrenciler büyük başarı elde etti

Büyükşehir Belediyesine bağlı 'Üniversite Hazırlık Kursu'nda YKS'ye hazırlanan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gurur tablosu oluşturdu. Trabzon'da 360 öğrencinin 112'si lisans, 178'i ise ön lisans bölümlerine yerleşti. 70 öğrenci ise hayallerini bir yıl sonrasına erteledi. Büyükşehir kursunda eğitim gören öğrencilerden 1'i Diş Hekimliği, 1'i Hukuk, 13'ü Mühendislik, 4'ü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 30'u Eğitim Fakültesi, 5'i İlahiyat, 22'si İktisadi ve İdari Bilimler, 5'i Mimarlık, 3'ü Konservatuvar, 6'sı Hemşirelik, 9'u Sağlık Yönetimi ve 13'ü diğer bölümleri kazandı.

AYNI İMKÂNLARI SAĞLADIK

Büyükşehir'in 'Üniversite Hazırlık Kursu'nda eğitim gören öğrencilerin elde ettiği başarı dolasıyla gururlandıklarını belirterek Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin üniversitelere daha iyi hazırlanabilmesi için imkânlarımızı seferber ettik. Fırsat eşitliğini sağlayarak gençlerimizin hayallerine kavuşması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Kaynak kitaplarımız, yaprak testlerimiz, deneme sınavlarımızla normal bir dershanede ne varsa Büyükşehir Belediyesi kursumuzda da aynı imkânları sağladık" dedi.

GENÇLERİN MUTLULUĞU KENDİMİZİN MUTLULULUĞUDUR

Gençlerin mutluluğunun kendilerinin mutluluğu olduğu da dile getiren Zorluoğlu, "Başarı oranımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Yıl içerisinde zaman zaman öğrencilerimizi ziyaret ederek, istek ve şikâyetlerini dinledim. Gelinen noktada ise çok sayıda öğrencimizin önemli üniversitelerin önemli bölümlerine yerleşmesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kazanamayan öğrencilerimiz de lütfen üzülmesin, seneye daha iyi hazırlanarak istedikleri bölümlere yerleşeceklerine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimizin başarısında en büyük paya sahip hocalarımız başta olmak üzere, velilerimize ve ilgili idarecilerimize bir yıl boyunca gösterdikleri gayret ve özveri nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.