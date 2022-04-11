Trakya Üniversitesi’nin trafik projesine TÜBİTAK desteği

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Işık İlber Sırmatel'in yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Işık İlber Sırmatel'in yürütücülüğünü yaptığı "Karma Kentsel ve Otoyol Trafiği Ağlarının Modellenmesi, Kestirimi ve Kontrolü" adlı proje, 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bilim insanlarının çalışmalarına proje desteği vererek onları teşvik etmeyi ve ülke kalkınmasında bilimin ve araştırmaların rolünü arttırmayı amaçlayan TÜBİTAK programı kapsamında desteklenmeye değer görülen proje kapsamında büyük ölçekli kentsel karayolu ve otoyol ağlarının entegre bir sistem olarak modellenmesi, kestirimi ve kontrolü amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla karma büyük ölçekli kentsel ve otoyol trafiği ağları için ileri trafik kontrol sistemlerinin tasarımının temelleri atılacak.

TÜBİTAK tarafından destek kararı verilen projeye ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dr. Sırmatel "Bu trafik kontrol sistemlerinin sahada uygulanması halinde, kentsel karayolu ve otoyol trafiğinin yüksek başarımlı idaresi yoluyla potansiyel olarak trafikte harcanan zamanı azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak ve yakıt sarfiyatını azaltmak gibi faydalar sağlaması beklenmektedir" dedi.