Tren eş anlamlısı nedir? Tren kelimesinin eş anlamlısı

Tren kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür, tren sözcüğünün bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan tren kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tren Kelimesinin Eş Anlamlısı

Şimendifer (Fransızca kökenli bir kelimedir)

Bu şimendifer kelimesi de tren kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Tren Kelimesinin Anlamı

İnsan ve yüklü nakli için demiryolunda kullanılan demir vasıta.

Tren Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Hava çok ayazdı, trenin kalkmasına da epey vakit olduğu için garın içinde beklemeye karar verdi.

Bizim zamanımızda böyle uçaklar yoktu, her yere trenle seyahat ederdik.

Tren Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı