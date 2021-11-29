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Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:43

Tren eş anlamlısı nedir? Tren kelimesinin eş anlamlısı

Tren eş anlamlısı nedir? Tren kelimesinin eş anlamlısı

Tren Fransızca kökenli bir kelimedir. Tren sözcüğü, demiryolunda insan ve yük taşıma için kullanılan, ardı ardına bağlanmış vagonlardan oluşan demir taşıt için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen tren kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tren kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür, tren sözcüğünün bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan tren kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tren Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • Şimendifer (Fransızca kökenli bir kelimedir)

Bu şimendifer kelimesi de tren kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Tren Kelimesinin Anlamı

  • İnsan ve yüklü nakli için demiryolunda kullanılan demir vasıta.

Tren Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Hava çok ayazdı, trenin kalkmasına da epey vakit olduğu için garın içinde beklemeye karar verdi.
  • Bizim zamanımızda böyle uçaklar yoktu, her yere trenle seyahat ederdik.

Tren Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • 1900'lü yıllarda Avrupa'nın her toprağına şimendiferler çoktan yapılmıştı.

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Tren eş anlamlısı nedir? Tren kelimesinin eş anlamlısı
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