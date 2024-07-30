Anadolu topraklarında barınmış ve kalıntıları bugünlere kadar ulaşmış medeniyetlerden biri Troya'dır. Troya, ülkemiz topraklarında kurulmuş en önemli medeniyetler arasında yer alır. Bu nedenle pek çok insan Troya Müzesi nerede, nasıl gidilir, Troya Müzesi giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi gibi soruların yanıtlarını arar.

Troya Müzesi Nerede?



Troya Müzesi, Çanakkale ilinin sınırları içerisinde yer alır. Çanakkale il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıkta yer alan Troya, Tevkifiye Köyü'ndedir. Troya Müzesi'nin en ilgi çekici eseri ise şüphesiz Truva atıdır.



Troya Müzesi'ne Nasıl Gidilir?



Troya Müzesi'ne özel araç ile gitmek isteyenler, Çanakkale merkezden Ezine yolu üzerinde ilerleyerek Gelibolu Yarımadası'na doğru yol almalıdır. Ardından yol üzerinde Tevkifiye Köyü tabelası görüldüğünde 5 kilometre içeri girerek müzeye ulaşım sağlanabilir.



Troya Müzesi'ne toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler ise Çanakkale merkezden Tevkifiye Köyü minibüslerine binerek ulaşım sağlayabilirler.



Troya Müzesi Giriş Ücretli Mi?



Troya Müzesi, haftanın her günü 08.30 ila 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Bilet ücretleri ise aşağıdaki gibidir:

• TC Vatandaşları İçin Müzekart+ 60 TL

• Öğrenci / Emekli Öğretmen İndirimli Müzekart +30 TL

• Sesli Rehberlik Ücreti (Kulaklık): 300 TL