Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri TÜBİTAK’a MSKÜ damgası
Giriş Tarihi: 7.11.2021 12:44 Son Güncelleme: 7.11.2021 13:01

TÜBİTAK’a MSKÜ damgası

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
TÜBİTAK’a MSKÜ damgası

MSKÜ, Ar-Ge üniversitesi olma yolunda başarılarına bir yenisini daha ekledi. MSKÜ’nün, TÜBİTAK 2021 birinci dönem proje başvurularında 289 öğrenci araştırmaları projesi kabul edildi, Türkiye birincisi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Ar-Ge üniversitesi olma yolunda mesafe kat etmeye devam etti. İlk olarak güçlü araştırmacılar yetiştiren ve hızla hayata geçirilen yapısal reformlar hem akademisyenler hem de öğrencileri proje üretmeye teşvik etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, TÜBİTAK'ın başlatmış olduğu öğrenci projeleri başvurularında yaklaşık 2 bin projeden 289'una sahip olarak Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Rektör Çiçek, "TÜBİTAK'ın 2021'de açmış olduğu öğrenci projeleri başvuruları var. 135 üniversitenin başvurmuş olduğu yaklaşık 2 bin tane proje var. Bir önceki açıklamamızda MSKÜ Türkiye 2'ncisiydi. En son 85 proje ile Türkiye 2'ncisi olmuştuk. 2021 sonuçlarına göre 289 adet projemiz kabul oldu. Şuan 289 projeyle Türkiye birincisiyiz. Alınan projelerin yüzde 22'si bize ait" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBİTAK’a MSKÜ damgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA