TÜBİTAK’a MSKÜ damgası

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Ar-Ge üniversitesi olma yolunda mesafe kat etmeye devam etti. İlk olarak güçlü araştırmacılar yetiştiren ve hızla hayata geçirilen yapısal reformlar hem akademisyenler hem de öğrencileri proje üretmeye teşvik etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, TÜBİTAK'ın başlatmış olduğu öğrenci projeleri başvurularında yaklaşık 2 bin projeden 289'una sahip olarak Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Rektör Çiçek, "TÜBİTAK'ın 2021'de açmış olduğu öğrenci projeleri başvuruları var. 135 üniversitenin başvurmuş olduğu yaklaşık 2 bin tane proje var. Bir önceki açıklamamızda MSKÜ Türkiye 2'ncisiydi. En son 85 proje ile Türkiye 2'ncisi olmuştuk. 2021 sonuçlarına göre 289 adet projemiz kabul oldu. Şuan 289 projeyle Türkiye birincisiyiz. Alınan projelerin yüzde 22'si bize ait" dedi.