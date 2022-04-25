TÜBİTAK’ın projesi Türkiye’de bir ilk!

Talim ve Terbiye Kurulu'ndan Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden Prof. Dr. Sibel Somyürek ve Prof. Dr. Tolga Güyer, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Sarıtepeci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Ufuk Akbaş'ın araştırmacı olarak görev aldığı proje hayat boyu öğrenmeyi desteklerken, çocukların çevrim-içi risklere/tehditlere karşı korunması çabalarına da önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlardan 'makine öğrenmesi' kapsamında çalışmalar yapılacak ve otomatik olarak kullanıcıya özel bireyselleştirilmiş içerik önerisi sağlanacak.

EBEVEYNLERİN DİJİTAL EBEVEYNLİK YETERLİKLERİ ARTIRILACAK

Bartın Üniversitesi bünyesinde yürütülen TÜBİTAK projesi ile makine öğrenmesine dayalı ve ebeveynlere güncel, kapsamlı ve çeşitlilik açısından zengin bir içerik sunan mobil uygulama ile ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterlikleri artırılabilecek. Proje ile dijital ebeveynlikte yeterliliklerin arttırılmasını hedeflediklerini kaydeden Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak "Bu projenin amacı dijital yeterliklerin arttırılmasına yönelik e-içeriğin sunulmasında, makine öğrenmesi tekniklerine bağlı modellemelere dayalı olarak dinamik ve kişiye özel bir mobil öneri sisteminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu proje ile geliştirilmesi planlanan mobil akıllı sistem sunduğu farklı formatlardaki e-içerikler ile bilgi güvenliği, siber risk ve tehditler konusunda farkındalık kazandırarak dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje aynı zamanda mobil öneri motoru ile makine öğrenmesi tekniklerini kullanan dinamik bir öğrenme ortamı yapısı sunarak akıllı sistemlerin eğitime entegrasyonunu içermektedir" diye konuştu.

MOBİL VE WEB UYGULAMALARI GELİŞTİRİLDİ

Pandemi süreciyle birlikte eğitimde dijital fırsatların oluşturulmasının önemi daha belirgin şekilde ortaya çıktı. Bu süreç özellikle farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip yetişkinlerin yetişkin öğrenimine katılma olasılığını düşürdü. Bu proje ile ücretsiz ve eşit bir şekilde yetişkinlerin eğitimlere katılmasına ve yetişkinlerin bilgi beceri ve yeterliklerinin gelişimine katkı sağlanmaktadır. TÜBİTAK AR-GE desteği ile 24 ayda tamamlanacak bu projede ilk 12 aylık süreçte geliştirilen mobil ve web uygulamaları (dijital ebeveynlik), dijital dünyadaki risk, tehdit ve fırsatlar hakkında zengin e-içerik sunuyor. Uygulamalar makine öğrenmesi desteği ile 6 ay içerisinde kullanıma hazır olacak.