Tuesday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Tuesday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

İngilizce haftanın günleri öğrenilirken Tuesday hangi gün sorusu ile mutlaka karşılaşırsınız. Tuesday, haftanın günlerinden Salı demektir. Tuesday den sonra ne gelir sorusu da müfredat içinde öğrenilecekler arasındadır. Tuesday hangi gün demek? İngilizce kelimelerin okunuşları da özellik arz eden bir durumdur. Tuesday nasıl okunur? Tuesday adı nereden geliyor sorularının cevabı yazımızın devamında.

Tuesday Hangi Gün?

Tuesday, haftanın günleri içinden Salı demektir. Salı günü Türkçede haftanın 2. günüdür. İngilizcede ise haftanın günleri Pazardan başlar. Doğal olarak Salı günü 3. gündür. Ülkemizde İngilizce öğrenimi ilkokul döneminde başlar. Daha ilk derslerden itibaren müfredatta yerini alan konulardan biri de haftanın günleridir.

Haftanın günleri içinden Tuesday öğrenilirken doğal olarak diğer günler de öğrenilecektir. Haftanın diğer günleri öğrenildikten sonra günlerin cümle içinde kullanımı gibi hususlar ile konunun pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Tuesday Nasıl Okunur?

İngilizce öğreniminde üzerinde durulması gereken bir kısım hususlar vardır. Bunlardan biri de İngilizce kelimelerin yazıldığı gibi okunmadığıdır. Bazı kelimelerin yazılışı ile okunuşu benzerlik gösterebilir fakat kesinlikle yazıldığı gibi okunmaz. Bu anlamda İngilizce Türkçeden farklı bir dildir. Tuesday teriminin Türkçe okunuşu "tuuzdey" dir. Haftanın diğer günlerinin ve İngilizcedeki diğer terimlerin okunuşunda da yazıldığı gibi okunmama durumu prensip edinilmelidir. Bu sayede İngilizceyi öğrenmeniz ve karşı tarafa kendinizi ifade etmeniz daha kolay olacaktır. Bazı temel prensiplere uymanız İngilizceyi daha seri şekilde öğrenmenizi sağlar.