TÜİK’ten velilere uyarı niteliğinde veri: Pandemi dijitale bağladı çocuklar bağımlı oldu





EKRAN SÜRESİNİ TAKİP EDİN

Ama internette çok fazla vakit geçirdiğini söylüyorsunuz telefonunda hangi uygulamalar var biliyor musunuz? Hangi sanal topluluklarda tanıdığı tanımadığı hangi arkadaşları var biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız sokağın ortasında kimliksiz çocuğunuzu yapayalnız bırakıyorsunuz demek ki! Bunun için ebeveynlerimiz mobil işletim sistemlerin özel uygulama ve ayarlarını kullanarak çocuklarımız ekran süresini, hangi saatlerde, ne kadar süre hangi uygulamaları kullanabilirler, oyunları oynayabilirler, uygulamayı satın almadan kendilerine bildirim gelmesini de sağlayarak takip edebilirler.