Tükenmez Eş Anlamlısı Nedir? Tükenmez Kelimesinin Eş Anlamlısı

Tükenmez kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olup tükenmek fiilinden türemiştir. Yapılan araştırmalara göre tükenmek fiilinin tarihte yazılı olarak görüldüğü ilk kaynak Kaşgarî'nin 1073 yılına ait Divan-i Lügati't-Türk eseridir. Tükenmek fiili bu eserde "ış tükedi" şeklinde geçmektedir. Peki, tükenmez kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte tükenmez eş anlamlısı…

Tükenmez ne demek? Türk Dil Kurumu'na Göre Tükenmez Tanımı

Tükenmez kelimesinin Türkçe kökenli olduğundan ve bu kelimenin tükenmek fiilinden türetildiğinden bahsetmiştik. Konu Türkçe olduğu zaman akıllara gelen sorulardan biri bu söz konusu olan türemenin ne olduğudur. Türkçenin bu kadar üretken olmasının temelinde yatan ana nedenlerden birisi de yapım ekleridir. Bu eklerin sözcülerin kök ve gövdelerine gelmesi ile bu kelimeler başka anlamlar kazanarak yeni bir kelime olurlar. Türkçede bulunan yapım ekleri dört çeşittir: isimden fiilden fiil yapma ekleri, isimden isim yapma ekleri, fiil yapma ekleri ve fiilden isim yapma ekleri. Tükenmez kelimesi de tükenmek fiilinin sonuna –mez yapım ekinin gelmesi ile türemiştir. Tükenmezin eş anlamlısını öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin.

Tükenmez sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre beş farklı anlamı bulunmaktadır:

Tükenmeyen, bitmeyen

Sonu olmayan

Tükenmez kalem

Bir kapta ekşitilen ve alındıkça su eklenerek çoğaltılan üzüm veya üzüm, elma, armut karşımı bir içecek türü

Bir tür peynirli çorba

Tükenmez Eş Anlamlısı

Tükenmez kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı mecaz anlamını taşıyan yani sonu olmayan anlamındaki sonsuz kelimesidir. Eski Türkçeden gelen son kelimesinin türemesi ile ortaya çıkmıştır. Araştırmalara göre bu kelime ilk olarak Uygurca Budist metinlerde görülmektedir. Tükenmez eş anlamlısı sonsuz kelimesi ise Türkiye Türkçesine ait bir sözcüktür ve ilk olarak Ahmet Vefik Paşa'nın Lehce-i Osmani eserinde görülmüştür.