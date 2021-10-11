Tümsek Zıt Anlamlısı Nedir? Tümsek Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Tümsek kelimesi bazı yörelerde tümbek olarak bilinmektedir. Küçük tepe görünümlü ve çıkıntılı yerlere genellikle bu ad verilmektedir. Bunlara ek olarak kelimenin mecaz anlamı nadiren kullanılmaktadır. Bunun aksine terim ve gerçek anlamı daha çok tercih edilmektedir.

TÜMSEK KELİMESİNİN ANLAMI

Tümsek kelimesini pek çok yörede kullanılsa da genel olarak hep aynı anlamı ifade etmektedir. Bu açıdan baktığımızda anlam ilişkisi yönünden zayıf bir kelime karşımıza çıkmaktadır. Bu demek değildir ki diğer kelimelerle etkileşim halinde değildir. Pek çok kelimeyle dolaylı olarak etkileşim halindedir. Gündelik yaşamımızda oldukça fazla kullandığımız bu kelimenin anlamları ise şu şekildedir:

Küçük toprak yığını, küçük tepe.

Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik.

TÜMSEK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Tümsek kelimesi genel olarak trafikte kullandığımız kelimelerden biridir. Bunun haricinde çıkıntılı yerler ve kabarık bölgeler içinde bu kelimeyi kullanmaktayız. Bunlara ek olarak tümsek kelimesi genel olarak cümle içerisinde isim görevinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda sıfat görevinde de kullanılabilmektedir. Bu kelimenin zıt anlamlısına baktığımızda ise karşımıza 'çukur' kelimesi çıkmaktadır. Bu iki kelime birbirinin karşıt anlamlısı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini verebiliriz: