Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Bilimsel Araştırma Programı başvuruları başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii BAP projesi ile şirketin daha kaliteli ve yüksek etkiye sahip akademik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Akademik çalışmalara desteklerin artırılarak havacılık ekosistemine de fayda sağlayacak daha fazla tez çalışmalarının gerçekleştirilmesine imkan sağlanması öngörülüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii BAP ile sağlanan bütçe ve sanayi danışmanlığı desteği ile tez çalışmalarının daha ileri noktaya taşınması amaçlanıyor. Proje, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin öz kaynak bütçesinden yürütülecek ve alanında uzman mühendislere danışılarak araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek isteyen araştırmacılar için önemli bir katkı sağlayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil BAP programı ile ilgili şunları anlattı: "Havacılık çalışmalarımıza özellikle akademik alanda mühendislerimizin rehberliğinde destek vermeye gayret ediyoruz. Şirketimizde çalışan çalışma arkadaşlarımız ve üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdüren değerli kardeşlerimizi her alanda desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Hep söylediğim gibi projelerimizi tamamlamak için en çok insan kaynağına önem veriyoruz. Bu program sayesinde hemen hemen her mühendislik alanında yetişmiş ve nitelikli insan kaynağı yetiştirerek ülkemize doğrudan katkı sağlayacağız."

İlgililer BAP projesine, tusas.com resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabilecek ve başvuru yapabilecek. Başvurular 16 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.