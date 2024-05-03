Türk tenisinde ÇÜ-ATDSK işbirliği

ATDSK Başkanı Keskin ve İtalya'daki Vavassori Tenis Akademisi'nin de kurucusu olan Baş Antrenör Vavassori, akademi çalışmaları hakkında Tuncel'e bilgi aktardılar. Türkiye Tenis Federasyonu'nun master tenisçiler anketinde Türkiye'nin '1' numaralı kulübü olarak seçilen ATDSK'nın bir yılda farklı yaş gruplarında 5 performans sporcuyu milli takıma veren tek kulüp olduklarını bildiren Başkan Keskin, "Adana'mızın yüksek öğretimdeki markası, ülkemizin değerlerinden biri olan Çukurova Üniversitesi ile birlikte Türk tenisine katkıda bulunmak bizleri de heyecanlandırıyor. Bu işbirliğini yakın zamanda hayata geçirerek tenisin gelişimine birlikte katkı koyacağız. Sayın rektörümüze ve üniversitemizin değerli yöneticilerine bu değerli birliktelikten dolayı kentimiz ve Türk tenisi adına teşekkür ederiz" dedi.

ATDSK heyeti, ÇÜ'ye bağlı Çocuk İyilik Merkezi'ni (ÇOİM) de ziyaret ettiler. Depremde uzuv kaybı olan çocuklara kapsamlı, uzun dönemli rehabilitasyon ve destek veren ÇOİM'deki çocukların rehabilitasyonunda, çocukları tenise yönlendirmek için ATDSK antrenörleriyle ortak çalışma yapılması, ATDSK'nın tekerlekli sandalye milli tenisçisi ÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hakan Güngör ile birlikte engelli çocukların tenise yönlendirilmesinde ortak çalışma yapılması da kararlaştırıldı.