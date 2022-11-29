Türkçe, dünyada yabancı dil olarak öğrenilen en yaygın beşinci dil

Türkçenin tarih boyunca adeta bir ırmak gibi gezdiği coğrafyalardan beslenip zenginleştiğini ve bu zenginliği aktığı coğrafyalara da yaydığını vurgulayan Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Türkçe tarih boyunca Çince, Moğolca, Farsça, Arapça, Rusça, Gürcüce, Ermenice, Macarca, Rumca, Makedonca gibi pek çok dille ilişkiye geçmiş, kelimeler alıp kelimeler vermiştir" dedi.

Prof. Dr. Gülsevin, Türkçenin dünyada yabancı dil olarak öğrenilen beşinci dil olduğunu kaydederek, "Bu, Türkçenin günümüzde en önemli dünya dilleri arasında yer aldığını gösteren çok önemli bir göstergedir. Şu an en parlak devrini yaşamaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programın birinci gününde, "Kıbrıs Türk Romanı ve Bekir Kara" ile "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" panelleri gerçekleştirildi. İkinci gününe ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Yaşanan Sorunlar" ile "Kıbrıs'ta Folklorun Dünü, Bugünü ve Geleceği" panelleriyle devam edildi. Programın son gününde ise 2021'de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay anısına özel bir oturum düzenlendi. Kapanışta ise Kamil Özay anısına düzenlenen "Üniversiteler Arası Şiir Yarışması"nda dereceye giren öğrencilerden Ahmet Uçar'a birincilik, Raul Dinyev'e ikincilik ve Büşra Göltaş'a ise üçüncülük ödülleri takdim edildi.