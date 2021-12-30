Türkçe Yeterlilik Sınavı’na uluslararası geçerlilik





BİZE BÜYÜK GURUR YAŞATIYOR

Ateş, "Türkçe sınavının dünyada geçerliğinin olabilmesi için uluslararası akreditasyonunun olması gerekiyordu. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan 5 milyondan fazla Türk kökenli insan var. Sadece bu değil, uluslararası kuruluşlarda ve 250-300 milyonu varan Türkçe konuşan insan olduğu halde dünyada uluslararası geçerliği olan bir dil belgesi şu ana kadar yoktu. Uluslararası dil sınavları akreditasyon merkezi olan ALTE'nin dilimizin ilk ve tek sınav olarak onaylaması bize büyük bir gurur yaşatmakta." diye konuştu.