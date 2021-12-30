Türkçe Yeterlilik Sınavı’na uluslararası geçerlilik

Avrupa Dil Sınavları Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü'nün geliştirdiği Türkçe Yeterlilik Sınavı'na "ALTE Kalite Nişanı" verilmesi dolayısıyla Enstitü'nün Ulus'taki merkezinde takdim töreni düzenlendi.
Geçen süre zarfında milyonlarca insana Türkçenin dünyasını açtıklarını belirten Ateş, "Türkçe düşünmelerini ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'En az üç dil bileceksin.' şiirinde dediği gibi dünyanın dört bir köşesinde insanların Türkçe rüyalar görmelerini sağladık. Bedri Rahmi'nin aynı şiirin sonunda mecazen kullandığı 'otobüsü kaçırmış bir milletin çocukları' değiliz artık. Gideceğimiz yeri, ineceğimiz durağı da kendimiz belirliyoruz." dedi.
BİZE BÜYÜK GURUR YAŞATIYOR
Ateş, "Türkçe sınavının dünyada geçerliğinin olabilmesi için uluslararası akreditasyonunun olması gerekiyordu. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan 5 milyondan fazla Türk kökenli insan var. Sadece bu değil, uluslararası kuruluşlarda ve 250-300 milyonu varan Türkçe konuşan insan olduğu halde dünyada uluslararası geçerliği olan bir dil belgesi şu ana kadar yoktu. Uluslararası dil sınavları akreditasyon merkezi olan ALTE'nin dilimizin ilk ve tek sınav olarak onaylaması bize büyük bir gurur yaşatmakta." diye konuştu.
G20'YE GİRMEK KADAR ÖNEMLİ
Ateş, "Türkçemizin Türkçe sınavı olarak kabul edilen tek belgesi Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla ALTE tarafından onaylanmıştır. Bugün itibarıyla bu dillerden biri de artık Türkçedir. Bu gelişme, bizim gibi kültür ve dil ile uğraşan insanlar açısından G20'ye girmek kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.