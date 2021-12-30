Türkçe yeterlilik sınavına uluslararası onay

Enstitünün kuruluşundan bu yana çok sayıda kişiye Türkçe öğrettiklerini aktaran Ateş, "Geçen süre zarfında milyonlarca insana Türkçenin dünyasını açtık, Türkçe düşünmelerini ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'En az üç dil bileceksin.' şiirinde dediği gibi dünyanın dört bir köşesinde insanların Türkçe rüyalar görmelerini sağladık. Bedri Rahmi'nin aynı şiirin sonunda mecazen kullandığı 'otobüsü kaçırmış bir milletin çocukları' değiliz artık. Artık otobüs duraklarını kendimiz oluşturuyoruz. Gideceğimiz yeri, ineceğimiz durağı da kendimiz belirliyoruz" dedi.





"TÜRKÇE İLK VE TEK ONAY"



Şeref Ateş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkçe sınavının dünyada geçerliğinin olabilmesi için uluslararası akreditasyonunun olması gerekiyordu. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan 5 milyondan fazla Türk kökenli insan var. Sadece bu değil, uluslararası kuruluşlarda ve 250-300 milyonu varan Türkçe konuşan insan olduğu halde dünyada uluslararası geçerliği olan bir dil belgesi şu ana kadar yoktu. Uluslararası dil sınavları akreditasyon merkezi olan ALTE'nin dilimizin ilk ve tek sınav olarak onaylaması bize büyük bir gurur yaşatmaktayız"





DİL VE KÜLTÜRÜN G20'SİNE GİRDİK



"Çok şükür ki bugün Türkçe öğrenenlerin öğrendiklerini nasıl belgeleyeceğiz sorununu, artık uluslararası geçerliği olan bir belgeyle çözüyoruz. ALTE bugüne kadar 19 dil sınavına akreditasyon verdi. Bunlardan 6'sı sadece İngilizce için yapılıyor. Dolayısıyla Türkçemizin Türkçe sınavı olarak kabul edilen tek belgesi Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla ALTE tarafından onaylanmıştır. Bugün itibarıyla bu dillerden biri de artık Türkçedir. Bu gelişme, bizim gibi kültür ve dil ile uğraşan insanlar açısından G20'ye girmek kadar önemlidir."



"YUNUS EMRE ENSTİTÜLERİ GÜVENDİR"



"Yunus Emre Enstitüleri yurt dışında Türkçeyi öğreten birer kurs merkezi ya da dershane değildir. Yunus Emre Enstitüleri algı ya da imaj oluşturmak için de çalışmaz. Yunus Emre Enstitüleri koca bir dünyaya açılan, insanlara Türkçe ile marifet ve hakikat kapılarını aralayan merkezlerdir. Yunus Emre Enstitüleri güven oluşturur, algı ve imaj ile uğraşmaz."





ALTE hakkında



ALTE, dünya genelinde dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi alanında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak alana yönelik önemli çalışmaları yürütüyor. Dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi alanında standartları belirleyen ve çatı kuruluş olarak nitelendirilen ALTE, hem dil sınavlarının uluslararası geçerliğine ilişkin incelemelerin yapıldığı hem de onay verme yetkisine sahip bir kuruluş.