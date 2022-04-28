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Giriş Tarihi: 28.4.2022 17:02 Son Güncelleme: 28.4.2022 17:02

Türkçenin Nasıl Yazılır? TDK’ya Türkçenin Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türkçenin Nasıl Yazılır? TDK’ya Türkçenin Doğru Yazılışı Nasıldır?

Dilimizi güzel kullanmak adına, konuşurken ne kadar dikkatli olmamız gerekiyor ise yazım kurallarına da bir o kadar dikkat etmek oldukça önemlidir. Bir yazı yahut cümlenin, yazım kurallarına uygunluk derecesine göre değer ve kalite kazandığı aşikardır. Yazım hatalarının yapıldığı en sık konulardan birisi de özel isimler ve onlara gelen eklerin ayrı mı birleşik mi yazılmasıdır. Kelimelerin doğru yazılışı hakkında en net bilgileri Türk Dil Kurumu sözlüklerinin ışığında içeriğimizde hazırladık. Türkçe’nin kelimesi de yazılırken sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisidir. Türkçenin nasıl yazılır? TDK’ya göre Türkçenin doğru yazılışı nasıldır? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Türkçe, ülkemizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşulan, kullanılan bir dildir. Aynı zamanda Ural–Altay dil ailesinden, Asya'da ve Doğu Avrupa'da konuşulan Türk dil ve lehçelerinin genel adıdır. Dil isimleri özel isimlerdir ve imla kurallarına göre özel isimlerin sonuna gelen ekler kesme işareti ile ayrılarak yazılır lakin bu kural bazı durumlarda geçerli değildir. Peki, Türkçe'nin nasıl yazılır? Türkçe'nin mi doğru yazılışı Türkçenin mi? İşte detaylı bilgiler...

Türkçenin Nasıl Yazılır?

Türkçe özel bir isimdir ve özel isimlerin yazılışında belli başlı kurallar vardır. Sözcüklerin ve özel isimlerin doğru yazılış bilgileri ile imla kurallarına en net bilgilerle ulaşabildiğimiz TDK sözlüğüne baktığımız zaman Türkçe ismine gelen herhangi bir ek kesme işareti ile ayrılmaz. Doğru yazılış şekli Türkçenin şeklindedir. Türkçe'nin şeklinde kesme işareti ile ayrılarak yazılışı yanlış kabul edilir.

Türkçenin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Asya kıtası da dahil bir çok bölgede bin yıllardır kullanılan dilimiz yani Türkçenin tarihi hakkında tez yazıyorum. (Doğru kullanım)
  • Ülkemize gelen çoğu turist Türkçe'nin ne denli güzel bir dil olduğunu söylüyor. (Yanlış kullanım)

Türkçenin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?

  • Türkçenin ( TDK'ya göre doğru)
  • Türkçe'nin ( TDK'ya göre yanlış)

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