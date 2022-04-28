Türkçenin Nasıl Yazılır? TDK’ya Türkçenin Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türkçe, ülkemizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşulan, kullanılan bir dildir. Aynı zamanda Ural–Altay dil ailesinden, Asya'da ve Doğu Avrupa'da konuşulan Türk dil ve lehçelerinin genel adıdır. Dil isimleri özel isimlerdir ve imla kurallarına göre özel isimlerin sonuna gelen ekler kesme işareti ile ayrılarak yazılır lakin bu kural bazı durumlarda geçerli değildir. Peki, Türkçe'nin nasıl yazılır? Türkçe'nin mi doğru yazılışı Türkçenin mi? İşte detaylı bilgiler...

Türkçenin Nasıl Yazılır?

Türkçe özel bir isimdir ve özel isimlerin yazılışında belli başlı kurallar vardır. Sözcüklerin ve özel isimlerin doğru yazılış bilgileri ile imla kurallarına en net bilgilerle ulaşabildiğimiz TDK sözlüğüne baktığımız zaman Türkçe ismine gelen herhangi bir ek kesme işareti ile ayrılmaz. Doğru yazılış şekli Türkçenin şeklindedir. Türkçe'nin şeklinde kesme işareti ile ayrılarak yazılışı yanlış kabul edilir.

Türkçenin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Asya kıtası da dahil bir çok bölgede bin yıllardır kullanılan dilimiz yani Türkçenin tarihi hakkında tez yazıyorum. ( Doğru kullanım )

) Ülkemize gelen çoğu turist Türkçe'nin ne denli güzel bir dil olduğunu söylüyor. (Yanlış kullanım)

Türkçenin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?