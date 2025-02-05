Türkiye eğitimden asla taviz vermedi

Asrın felaketinin ardından en hızlı toparlanan kurumların başında okullar geliyor. Depremin yaşandığı günden sonra yaşadıkları illerden göçmek zorunda kalan öğrencilerin çoğunluğu da geri döndü. Bölgede şu anda 3 milyon 850 bin öğrenci eğitimlerine devam ediyor. 240 bin öğretmen görev yapıyor. Depremde 10 bin 272 okul hasar aldı. 1295 okul ve 9 bin 935 derslik ise kullanılamaz hale geldi. 2 yıl içinde 524 okul ve 7 bin 497 dersliğin yapımı tamamlandı. Az hasarlı yaklaşık 63 bin dersliğin onarımı yapıldı, orta hasarlı 134 okul ve 1537 derslik güçlendirildi. Hâlihazırda yapımı devam eden 717 okul ve 12 bin 287 derslikle güçlendirme çalışmaları devam ediyor.