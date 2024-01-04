Nisan ayında başlayacak ve Mayıs'ta büyük finalin yapılacağı Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması için son başvuru tarihi 19 Ocak.

Yarışmaya lise düzeyindeki tüm öğrenciler başvurabilecek.

Birici takıma: 100 bin TL

İkinci takıma: 50 bin TL

Üçüncü takıma: 30 bin TL

ödül verilecek.

EĞİTİMDE 1 ADIM ÖTESİ İNSİYATİFİ

"Türkiye farkındalığı ve aidiyeti yüksek, dünya okuryazarlığına sahip gençler yetiştirmek Eğitimde 1 Adım Ötesi insiyatifinin temel misyonlarından biridir. Bu amaca yönelik yıllardır sürdürdüğümüz çalışma ve programlarımıza bir yenisini eklemenin heyecanı içindeyiz.

Türkiye Entelektüel Oyunları "Liseler Arası Bilgi Yarışması" başlıyor

Türkiye Entelektüel Oyunları, toplumumuzun geleceğine yön verecek gençlerin düşünce birikimini derinleştirmek ve çeşitlendirmek için bilgi kapasitesi, hafıza ve analitik düşünce becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin ve dünyanın düşünce mirasından seçilen bir okuma listesini merkeze alan oyunlarda, Türkiye geneli lise öğrencileri bilgi seviyesi ve düşünme becerileri temelinde yarışacaktır. İki etaptan oluşan Oyunlarda, öncelikle liseler arası il çapında değerlendirmeler yapılacak, finale kalan takımlar ise Büyük Final için İstanbul'da buluşacaktır. Büyük Final'e katılmaya hak kazanan takımlar hem ilini hem okulunu temsil edecektir."

Başvuru Tarihleri: 20 Aralık 2023 - 19 Ocak 2024

İl Yarışmaları: Nisan 2024

Büyük Final: Mayıs 2024

Yarışma Kuralları

Yarışma lise öğrencilerine yöneliktir.

Her yarışma takımı 2 kişiden oluşmalıdır.

Takımlara danışmanlık eden bir öğretmen olması beklenmektedir.

İl çapında düzenlenen iki etaplı bilgi yarışmasından sonra en yüksek puanı alan takım ve takımların öğretmenleri İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Büyük Final'e katılmaya hak kazanacaklardır.

Proje danışman öğretmeni her branştan olabilir.

Yarışma Formatı

Oyunlarda ilan edilen kitaplardan sorular yer alacaktır.

Oyunlarda sorulacak sorular akademik bir heyet tarafından hazırlanacaktır.

Oyunlarda farklı formatlarda ve puan türlerinde sorular yer alacaktır.

İl düzeyindeki yarışmalar iki etaplı olacaktır.

Bu iki etabın ardından ilde en yüksek puanı alan takım Büyük Final için İstanbul'a davet edilecektir.

Oyunlarda Soru Gelecek Kitaplar

Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Sohbetleri - Sefer Turan - TİMAŞ Yayınları

Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf - Yapı Kredi Yayınları

Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings - İnsan Yayınları

Öyle Geçer Ki Zaman - Teoman Duralı - Turkuvaz Kitap

İnsan Ne ile Yaşar? - Tolstoy - Turkuvaz Kitap

Sömürgecilik Tarihi - Raimondo Luraghi - e Yayınları

Reis Bey - Necip Fazıl Kısakürek - Büyük Doğu Yayınları

Yunus Emre Divanı - Vakıfbank Kültür Yayınları

Amak-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi - Turkuvaz Kitap

Herkes için Kısa Osmanlı Tarihi - Erhan Afyoncu - Yeditepe Yayınevi

Kitaplara buraya tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz:

*Kitaplar takımlar tarafından temin edilecektir.

*Her bir kitabın yazarının hayatı da sorular arasında yer alabileceğinden dolayı yazarlar hakkında araştırma yapılması önemlidir. (Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi sohbetleri için Fuat Sezgin'in hayatı, Öyle Bir Geçer ki Zaman kitabı için de Teoman Duralı'nın hayatı incelenmelidir.)

*Değerlendirmelerde kelime bilgisi de önemli olduğundan takımlar için tavsiye edilen sözlük İlhan Ayverdi tarafından hazırlanan Misalli Büyük Türkçe Sözlüğü'dür.

*Değerlendirmelerde coğrafi bilgi de önemli olduğundan takımlar için oyunlara katılacak öğrencilerin süreçte bir atlas edinmeleri önerilir.

Kitap Okuma Yönergesi

Kitapların tavsiye edilen yayınevlerinden okunması önerilir.

Okuma listesinde farklı türlerde eserler yer aldığından okumaların da bu türler dikkate alınarak yapılması önerilir.

Öğrenciler kitapların tüm bölümlerinden sorumludur.

Kitaplar okunurken yer, kişi, zaman ve kitabın yazıldığı tarih bağlamının dikkate alınması önemlidir.

Kitaplarla ilgili hazırlanacak sorularda konuyla ilgili bilgi sahibi olma kadar muhakeme ve çıkarım yapma becerilerine de odaklanılacaktır. Bu nedenle iş birlikli okuma yaparak takım arkadaşlarıyla kitap tartışması yapılması tavsiye edilir.

Kitaplarda yer alan kelimeler hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bu nedenle anlamı bilinmeyen ya da yeni öğrenilen kelimeleri anlamlarıyla kayıt altına almaları önerilir.

BÜYÜK FİNAL ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ

1. TAKIM: 100 BİN TL

2. TAKIM: 50 BİN TL

3. TAKIM: 30 BİN TL

BÜYÜK FİNAL DANIŞMAN ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ

(Takımı ilk 3'e giren danışman öğretmenlere verilecek ödül.)

1. DANIŞMAN ÖĞRETMEN: 30 BİN TL

2. DANIŞMAN ÖĞRETMEN: 20 BİN TL

3. DANIŞMAN ÖĞRETMEN: 10 BİN TL