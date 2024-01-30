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Giriş Tarihi: 30.1.2024 10:38 Son Güncelleme: 30.1.2024 11:53

Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde KKTC için kulaç atacaklar

2023’te katıldıkları yarışlarda yüzme alanında büyük başarılar elde eden Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız, 2024’le birlikte kaldıkları yerden büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. 9’uncu sınıf öğrencisi Barkan Cem Aykut ve 12’inci sınıf öğrencisi Enes Kansız, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liseler Arası Yüzme Şampiyonası’nda kırdıkları rekorlarla Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri’nde KKTC’yi temsil etme hakkı kazandı. Genç yüzücüler, 23-25 Şubat tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kulaç atacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde KKTC için kulaç atacaklar

Sporun ve sanatın öğrencilerin karakter gelişiminde ve liderlik becerilerinde önemli bir rol oynadığını kaydeden Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "Bu nedenle, öğrencilerimizin akademik başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklemeye devam ediyoruz.

Başarıları ile bizleri gururlandıran öğrencilerimiz Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda da ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar. Öğrencilerimiz Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız'a, Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri'nde üstün başarılar diliyorum" dedi.

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Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde KKTC için kulaç atacaklar
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