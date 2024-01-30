Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde KKTC için kulaç atacaklar

Sporun ve sanatın öğrencilerin karakter gelişiminde ve liderlik becerilerinde önemli bir rol oynadığını kaydeden Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "Bu nedenle, öğrencilerimizin akademik başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklemeye devam ediyoruz.

Başarıları ile bizleri gururlandıran öğrencilerimiz Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda da ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar. Öğrencilerimiz Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız'a, Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri'nde üstün başarılar diliyorum" dedi.