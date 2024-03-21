1040 yılında Gazneli'lerle yapılan Dandanakan Savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti tamamen bağımsız bir Türk devleti olarak Anadolu topraklarında hüküm sürmüştür. Hâkim olduğu bölgede gittikçe güçlenen Anadolu Selçuklu Devleti, zamanla güçlü devletlerle sınır komşusu olmaya başlamış, çeşitli mücadelelere girmiştir. Bunlardan biri de Moğollar olmuştur. Daha önce sınır komşusu olmayan Türkiye Selçukluları İle Moğollar hangi savaştan sonra ve ne zaman komşu olmuşlardır, Türk İslam tarihinde belirtilmektedir.

Türkiye Selçukluları İle Moğollar Hangi Savaştan Sonra ve Ne Zaman Komşu Olmuşlardır?

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı olan Alaeddin Keykubat ile Harzemşahlılar hükümdarı Celalettin Harezm arasında zamanla giderek artan düşmanlık Ahlat Kalesi noktasında son raddeye ulaşarak savaşma noktasına kadar gelmiştir. Bunun üzerine Sultan Alaeddin Keykubat, ordusunun başına geçerek düşman haline gelen Harzemşah Devleti tehdidini - ortadan kaldırmak için Erzincan üzerine sefere çıkmıştır. Harzemşahlar her ne kadar güçlü bir devlet olsa da Moğol İstilaları ile zamanla zayıflamıştır. Aynı zamanda türk ve Müslüman olan Selçuklu Devleti ile de savaşmaktan çekinmişlerdir.

Yine de Alaeddin Keykubat1230 yılında Erzincan üzerinden sefere çıkarak Erzincan yakınlarında Yassı Çemen Savaşı'nı gerçekleştirmiştir. Bunu sonucunda Harzemşahlılar yıkılmış ve Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar ile komşu olmuştur. bu komşuluk sonucunda Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında siyasi ilişkiler daha da artmaya başlamıştır.