Türkiye tarih yazdı

TÜRK eğitim sisteminin son dönemde yakaladığı ivme, bilim olimpiyatlarına da yansıdı. Japonya'da düzenlenen 64. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden gençler, 1 altın, 5 gümüş madalya ile tarih yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'nda ise 3 gümüş, 1 de bronz madalya elde edildi. Gurur tablosunu yorumlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin bilim insanları olarak gördüğümüz gençlerimiz, emeklerimizi boşa çıkarmıyor" dedi. Özellikle 112 ülkeden 623 öğrencinin yarıştığı Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'nin önemli bir başarıya imza attığına dikkat çeken Bakan Kacır, "Öğrencilerimiz ülkemizi 8. sıraya taşıdı. Böylece matematikte olimpiyat tarihimizdeki en iyi başarımızı yakaladık" dedi.