“Türkiye Vizyonu ve Yeni Yüzyılda Türk Dış Politikası Girişimci ve İnsani Dış Politika” eğitimi düzenlendi

Gazi Üniversitesi himayesinde çevrim içi olarak yapılan programın moderatörlüğünü Eğitim Şube Müdürü Ayça Tunçay üstlenirken, programda eğitmen olarak Büyükelçi Ömer Faruk Doğan yer aldı. Etkinliğe Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Aydın Kayaer ile akademik ve idari personel katıldı.

"ÜLKEMİZ YENİ BİR YÜZYILA GİRİYOR"

Programın açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, bugünkü eğitimi verecek olan Büyükelçi Ömer Faruk Doğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasını 2024 yılında 10'uncusunu gerçekleştirdikleri hizmet içi eğitim programının farkındalık oluşturmaya devam edeceğini söyleyerek, eğitim programlarının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı. Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Gazi Üniversitesi'nde böyle bir eğitim programına katılıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkemizin yeni bir yüzyıla girdiğine değinen Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, "Ülkemiz ikinci yüzyılımıza girerken, ortaya yeni bir Türkiye vizyonu ve yeni bir dış politika anlayışı ortaya koyduk" dedi.

DIŞ POLİTİKAYI HEM ANLAMAK HEM YORUMLAMAK GEREKİYOR

Herhangi bir ülkenin dış politika anlayışını ya da dış politika yaklaşımını anlayabilmek için öncelikle kimlik, konum kavramlarının çok iyi belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Ömer Faruk Doğan, Türkiye'nin bir ölçüde Akdeniz havzasının kontrolü konumundaki bir stratejiye sahip olduğunu söyledi. "Bir ülkenin dış politikasını anlayabilmemiz için konumunuzu ve sahip olduğunuz kimlik kavramının detaylarını çok iyi bilmemiz gerekiyor ki biz net bir şekilde dış politikanın unsurlarını ve detaylarını hem anlayabilelim hem yorumlayabilelim" diyen Ömer Faruk Doğan, bunun için tarih, kültür, toplumsal yapı, toplumsal değerler ve toplumun hedeflerinin doğru tespit edilmiş olması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, ülkenin dış politikasını etkileyen son yüzyıldaki belirli olaylar üzerinde durdu. Dünya gündemindeki çözümlenmesi gereken uluslararası sorunları da sıralayan Ömer Faruk Doğan bunları "silahlı çatışmalar, terörizm, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı, İslamafobi, iklim krizi, siber tehditler, küresel enflasyon, ekonomik durgunluk, gıda kıtlığı ve devamlılığı sorunu, bölgemizde artan kırgınlıklar" olarak ifade etti. Türkiye'nin yeni bir yüzyıla girerken etkin bir aktör olarak öne çıktığını vurgulayan Ömer Faruk Doğan, Türkiye'nin istikrarsız bir bölge ve ortamda ulusal çıkarlarımızın güvence altına alınması, bölgede ve komşularımızla sürdürülebilir barış, bölge ve çevresiyle sürdürülebilir bir kalkınma süreci için yapısal bir zeminde kurumsallaşma, refah ortamını geliştirme, küresel ilerletme amaçlı bir yaklaşım hedeflediğini kaydetti.

HEDEF: BÖLGESEL BİR GÜÇ MERKEZİ OLMAK

Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun hızlı ve tam olarak uygulanabilmesi için asırlık geleneğini temel alarak, önemli insan kaynakları, dünya çapında geniş diplomatik temsil ağı, etkin donanımlı yapısı ve örgütsel bir dönüşümle, bölgesel bir güç merkezi olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.