Türkiye’de ilk kurulan Çocuk Üniversitesi geleceğin teminatlarını yetiştiriyor

Bartın Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kurulan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BUCEM) yürütülen çalışmalarla çocuklara bilim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda eğitim veriliyor. Çocukların bilime karşı olumlu tutum geliştirmesi, erken yaşta üniversite ortamı ile tanışmaları ve gelecek hedeflerinde rehberlik faaliyetleri uygulanması hedefiyle çeşitli uygulamalar gerçekleştiren merkez, uygulamalı öğrenme etkinlikleriyle örnek projeler sergiliyor. Belirli dönemlerde ilkokul, ortaokul öğrencilerini Üniversitenin çeşitli Fakültelerini gezdirerek ilerde okumak istedikleri bölümler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Eğitimde yenilik çağı: Çocuk Üniversitesi

BUCEM'de yürütülen çalışmalar neticesinde BARÜ ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında "Çocuk Üniversitesi" projesi hayata geçirildi. BARÜ Çocuk Üniversitesi, geleceğin bilim insanları ve sanatçılarına erken yaşta üniversiteli olma bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Bu yönde yapılan çalışmalarla birlikte öğrenciler üniversitenin; derslik, laboratuvar, çalışma atölyeleri gibi birçok imkânından faydalanarak becerilerini keşfediyor.

Çocuk Üniversitesi hakkında bilgi veren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Üniversite olarak Türkiye'nin sayılı Üniversite arasında yer aldıklarını, gençlerin Üniversite öğretinde tercih edilen ilk 10 Üniversite arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Gençlerin Akademik hayatlarında Bartın Üniversitesi olarak başarının sırrı, ben değil biz olarak hareket etmememizin yanı sıra yenilikçi ve modern bir yapıya sahip olmamız sadece birkaç etken. Gençlerimizin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı da düşündük. Onların içlerindeki çeşitli cevherleri açığa çıkartıp, Bilim, Spor, Sanat, Dil ve diğer yeteneklerini ortaya çıkartıp, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için Çocuk Üniversitemizi uygulamaya koyduk. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan yeni neslin Üniversitemiz sıralarında bilişsel, duygusal, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme becerilerinin gelişmesine imkân sağlandığını anlatarak, "Bugünün çocukları, yarının gençleri ve geleceğimizin mimarları olacaktır. Bunun farkındalığıyla bilim ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler ışığında akademi, sanat, spor, dil ve kültür alanlarında çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. BUCEM bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesiyle birlikte 'Eğlenerek Öğreniyoruz' anlayışıyla çocuklarımızın kendilerine özgü yeteneklerini keşfetmelerini destekliyoruz. Bu süreci özveriyle sürdüren akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BARÜ'de bir ilk: 'Çocuk Mucitler' ödüllerini aldı

"BARÜ 6. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında bu yıl ilk defa ilkokul ve ortaokul kategorisinde projelere de yer verildi. BUCEM tarafından organize edilen ilkokul ve ortaokul proje kategorisinde minik dâhiler de projeleriyle yarıştığını belirten BUCEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin, "Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma merkezi olarak tek amacımız geleceğe güvenle bakan çocuklar yetiştirmek. Bu doğrultuda şubat ayında yaşanan depremin ardından şehrimize misafir olarak gelen ailelerle bir araya gelerek ihtiyaçları tespit ettik. Çocukların da depremin yıkıcı etkisiyle mücadele etmesinde en önemli ihtiyaç oyundur. Farklı isimlere sahip olsa da oyun etkinliklerindeki amacımız çocukların iyi olmalarına katkı sağlamaktı. Bu amaçla gönüllülerden oluşan bir ekiple okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise-üniversite gruplarına çeşitli destek programları uyguladık ve onların bir nebzede olsa yaralarını sarmaya çalıştık" dedi.

Geleceğin bilim insanlarına proje bilinci kazandırılıyor

Ayrıca bu sene ilk defa 6. Ar-Ge Proje Pazarına miniklerinde de dâhil edildiğini belirten Büyükşahin, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bölgenin en uzun soluklu teknoloji festivalinde ilk kez ilkokul-ortaokul öğrencilerimizde yer aldı. Gelecek yeni yüzyılı inşa edecek çocuklarımızı, yarınlarımız için hazırlarken geleceğin bilim insanlarına erken yaşta fikir üretme ve projeye dönüştürme bilinci kazandırmayı amaçladık. Çocuklarımıza yönelik yeni projeler ve eğitimlerle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bizlere güvenip desteğini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Merkez Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kurt başta olmak üzere emeği geçen öğretim elemanlarımıza, bizimle aynı yolda yürüdükleri için minnettar olduğumu belirtmek istiyorum"

Belirli dönemlerde ilkokul, ortaokul öğrencilerini Üniversitenin çeşitli Fakültelerini gezdirerek ilerde okumak istedikleri bölümler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve hedefledikleri akademi bölümler hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.