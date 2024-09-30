Türkiye’nin En Küçük İlçesi Hangisidir? Türkiye’nin Nüfus Bakımından En Küçük İlçesi Neresi?

Türkiye'nin en küçük ilçeleri arasında ilk akla gelenler genellikle 2 bin 304 kişilik nüfusu ile Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi ve 4 bin 95 kişinin yaşadığı Çankırı'nın Korgun ilçeleridir. Ancak Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ilçesi neresi sorusunun cevabı bu iki ilçe de değil. Orta Anadolu'da yer alan ve 2020 yılı verilerine göre 1573 kişinin yaşam sürdüğü Türkiye'nin en küçük ilçesi hangisidir dendiğinde cevap Konya'ya bağlı bağlı bir ilçe oluyor.

Türkiye'nin En Küçük İlçesi Hangisi?

Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ilçesi Yalıhüyük olarak bilinir. Konya iline bağlı olan Yalıhüyük, Türkiye İstatistik Kurumu yani TUİK tarafından açıklanan 2020 yılı adrese dayalı nüfus sayımının sonuçlarına göre 1573 kişilik bir nüfusa sahip. Hem yerleşim alanı bakımından küçük hem de nüfus bakımından Türkiye'nin en küçük ilçesi unvanını alan Yalıhüyük ilçesinde 803 kadın ve 770 erkek yaşıyor. Bu da toplam ilçe nüfusunun %51,05'inin kadın, %48,95'nin erkek olduğunu gösteriyor.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı bir beldeyken 1990 yılında ilçe statüsü alan Yalıhüyük'ün nüfusunun artırılması için çeşitli projeler geliştirilmeye çalışılıyor. İstihdamın artırılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi için Yalıhüyük Belediyesi ilçenin tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Yalıhüyük Tarihi

Yalıhüyük Konya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi Hitit dönemine kadar uzanan bu ilçe, adını yakınında bulunan Suğla Gölü'nün kıyısındaki bir höyükten alır. İlçede yapılan araştırmalar buranın Helenistik ve Roma dönemlerinde de bir yerleşim merkezi olduğunu göstermekle kalmamış, Tunç Çağı'na ait toprak üstü bulgular da Yalıhüyük'te tespit edilmiştir. Birçok tarihi eserin gömülü olduğu düşünülen İlçe sit alanı ilan edilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde küçük bir köy olarak bilinen Yalıhüyük Cumhuriyet dönemine kadar fazla bir büyüme göstermeyen Yalıhüyük, XX. yüzyılın ortalarında ilçe statüsü kazanarak resmi bir yönetim yapısına kavuşmuştur. Ancak coğrafi olarak büyük yerleşim yerlerine uzak olması ve tarım haricinde ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması, ilçenin büyümesini engellemiştir. Bu da nüfus bakımından en küçük ilçe olma özelliğini korumasına yol açmıştır.

Yalıhüyük Özellikleri

Yalıhüyük küçük ve sakin bir yerleşim alanı olmasının yanında doğal güzellikleri ile de bilinir. 1100 metre rakıma sahip olan ilçe Suğla Gölü'ne komşudur. Kuzeyden Konya'nın Seydişehir ilçesi, güneyden ise Ahırlı ilçesi ile komşu olan Yalıhüyük'ün batısında Antalya'ya bağlı Akseki ve yine Konya'ya bağlı olan Bozkır ilçeleri bulunur. Yalıhüyük tamamıyla düz olan bir arazi üzerine kurulmuştur ve burada bolca elma yetiştirilir. Saray ve Arasöğüt köylerinin bağlı bulunduğu ilçenin yerleşim yerlerinin hemen bitişiğinde tarım arazileri bulunur. Zira ilçede halkın başlıca geçim kaynağı da tarımdır.

Coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Yalıhüyük'ün iklimi karasal iklimdir. İlçenin güneyinde bulunan Toros Dağları sıcak Akdeniz ikliminin buraya kadar sokulmasını engeller.

Yalıhüyük çevresindeki doğal güzellikler ve temiz havası ile şehir yaşamının stresinden uzaklaşma k isteyenler için idealdir. İlçede çok sayıda tarihi yapının olmaması ve turistik aktivitelerin sınırlı olması nedeniyle burası büyük şehirlerden gelen ziyaretçilere değil, daha çok doğal ve sakin bir yaşam arayanlara hitap etmektedir.