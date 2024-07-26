Türkiye’nin Kafkaslara açılan bilim kapısı

Kars tarihi ve mimari nitelikleri, kışın ayrı, yazın ayrı güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun incisi konumundadır. Kars'a adımınızı atar atmaz engin bir tarih ve doğal güzellikler sizi karşılamaktadır. Caddelerinde gezintiye çıktığınızda Selçuklu, Osmanlı ve Rus dönemlerine ait yapılar muazzam bir mimari ve tarihi geçmişi gözler önüne sermektedir. Kars'ta Ani Antik Kent, Kars Kalesi, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Fethiye Cami, Arkeoloji Müzesi, Çıldır Gölü, Azat Kaya Resimleri ile Doğa ve Kış Turizm in merkezi konumundaki Sarıkamış görülmeye değer yerlerdir.Kars coğrafyasından ve zengin kültüründen ilham alan gastronomi potansiyelini ortaya çıkarma gayreti içerisindedir. Bugün Türkiye'de bal, kaşar, gravyer ve kaz denildiğinde ilk akla Kars gelmektedir. Üniversitemiz bu ve benzer ürünlerin coğrafi işaret almaları hususunda hiç durmaksızın çalışmaktadır. Bu hususta ciddi başarılar elde edilmiştir. Kars Türkiye'nin en doğusunda olmasına rağmen bütün büyük şehirlere hava ulaşımı olan illerin başında gelmektedir. Bu da bizi İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e en yakın şehir yapmaktadır. Karayolu ulaşımına ek olarak yaz-kış hizmet veren Doğu Ekspresi öğrencilerimize doğayla iç içe, keyifli bir tren yoluculuğu deneyimi sunmaktadır.Üniversitemiz bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi öğrencilerimiz başta olmak üzere Kars halkına ve çevre illerden gelen hastalara sağlık hizmetleri sunmaktadır. Öğrencilerimiz gerektiğinde ilimizde bulunan diğer sağlık kuruluşlarından da yararlanabilmektedir.Üniversitemiz 1500 kişilik Kapalı Spor Salonu, tartan zeminli Atletizm pisti, 5000 kişilik Stadyum, Spinning salonu, TRX salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, hamam, sauna, halı saha, tenis kortu, çok amaçlı açık spor alanları gibi, ilgi duyulan birçok dalda diledikleri gibi spor yapabilme imkanı sunmaktadır.Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Başkanlığı, çağdaş donanımı ve zengin koleksiyonlarıyla hem öğrencilere, hem de araştırmacılara hizmet vermektedir. Üniversitemiz kütüphanesinde, çağdaş anlamda bilgi sunma, araştırma ve dokümantasyon hizmetleri bilgisayar destekli sunulmaktadır. İnternet ve diğer network bağlantıları sayesinde veri tabanlarına ulaşım sağlanmaktadır. Kütüphanede 100.000 civarında kitap ile elektronik ortamda yüzlerce e-kaynak ve süreli yayın öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca üniversitemizde Eduroam (akademisyen ve öğrencilerin kendi kurumlarında veya misafir gittikleri kurumlarda internete ücretsiz bağlanabilmeleri için geliştirilmiş uluslararası kablosuz internet erişimi ) sistemi bulunmaktadır.Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kaplı üniversite adaylarına SABAH TERCİH REHHEBİ aracılığıyla şu mesajı verdi: Sevgili Gençler, Üniversitemiz 1992 yılında Kars'ta kurulduğunda bir fakülte (Veteriner Fakültesi-1982) ve tek programlı bir meslek yüksekokuluna sahip iken bu gün 32 yıllık tecrübesiyle 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokuluna, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 29 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 55 akademik birime, 1.000'e yakın öğretim elemanı ve 20.000 civarında öğrenciye sahiptir. Bu nitelikleriyle adına yakışır bir bölge üniversitesi olarak geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümektedir. Serhat şehri Kars'ta olmasının avantajlarını değerlendirmeye çalışan Üniversitemiz, kardeş ülke Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan, İran ve Orta Asya Türk devletleri üniversiteleriyle yakın ilişkiler geliştirmektedir. Bu kapsamda öğretim üyesi-öğrenci değişim programlarına, ortak bilimsel projelere ve adı geçen devletlerde Veteriner Fakülteleri ve bölümlerinin kuruluşuna öncülük etmekte, eğitim-öğretim faaliyetlerine doğrudan katkı sunmaktadır. Kafkas Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren bilimsel eğitime ve araştırmaya büyük önem vermektedir. Bugün itibariyle Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora ile 237 programa sahiptir. Bu programlarda 1.400 yüksek lisans ve 202 doktora öğrencisi lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bölge üniversitesi kimliğine uygun olarak Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'nın 26 ülkesinden 1000'e yakın öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemiz kayıt yaptıran her yabancı uyruklu öğrencinin Türkiye sevdalısı ve gelecekte ülkemizin birer temsilcisi olacağı bilinciyle bütün imkanlarını seferber ederken lisans üstü eğitim almaları için de özel gayret sarf etmektedir.