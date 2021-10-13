Türkiye’nin mucit liseleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde dile getirdiği patent alacak düzeye gelen meslek liseleri Türkiye'nin adeta fabrikaları gibi çalışıyor. Birer icat merkezleri haline gelen meslek liseleri 1 yıl içinde yüzlerce patent başvurusunda bulundu. 2019-2020 yılında mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 198'i tescil edildi. İşte Türkiye'nin dört bir yanından icat çıkaran meslek liselerinden bazı örnekler:

-İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Öğrenciler demir çelik sanayisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kesim ve dekorasyon işlerinde kullandığı CNC fiber lazer kesim makinesi üretti. 430 bin liraya mal edilen makine Uzak Doğu ülkelerinden 800 bin TL'ye ithal ediliyordu.

-Kocaeli GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: "Kaynak Yöntemlerinde İlave Tel Tutucu Aparat Yapılanması"nı icat ettiler. Aparat makine, metal, otomotiv vb. endüstriyel sektörlerde kullanılan, ilave tel kaynak yöntemlerinin yerine, yardımcı ilave tel tutucu aparat tutularak kaynağı yapan kişinin el fonksiyonlarına yardımcı oluyor ve iş güvenliği tehlikesini azaltıyor.

-Mersin Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: "Bir Eğitim Düzeneği" icat ettiler. Düzenek kan bağışı hakkında oynayarak ve eğlenerek eğitim öğretimi sağlamayı ve toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmayı amaçlayan bir eğitim materyali.

-İzmir Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: "Ata Hava Kalitesi İzleme ve Örnekleme Cihazı" geliştirdiler. Cihaz gıda ve sağlık alanlarında havanın kalitesini izliyor ve havadaki mikrobiyal yükü belirleyip kontrol ediyor ve hava kalitesini izliyor.

-Bursa Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 7 yaş ve üzeri çocuklar için en az 2 kişi ile oynanan strateji planlama ve zekâ oyunu "Akıllı Küpler"i icat ettiler.

45 BİN ÖĞRETMENE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ''Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yürütülen özgün çalışmaların ve projelerin neticesinde ortaya çıkan buluşların, yeni ürünlerin ve tasarımların sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu konuda okullarda farkındalık oluşturularak ilerleme sağlanması amacıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının teması mesleki ve teknik eğitimde "patent, faydalı model, marka ve tasarım yılı" olarak belirlendi. Bu doğrultuda MEB ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı ve öğretmen eğitimleri başta olmak üzere, farkındalık artırmaya yönelik birçok çalışma yapıldı. 45 bin öğretmene uzaktan ve yüz yüze patent eğitimleri verildi.

1 YILDA BÜYÜK ATILIM

SABAH'a konuşan MEB kaynakları ''Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili okullarımızı bilgilendirmek ve başvuru süreçlerinin daha anlaşılır hale gelmesini sağlamak amacıyla tüm okullarımıza afiş, doküman ve kılavuz desteği sağlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili bilgilendirme kitapçığı hazırlanmış ve tüm il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullarımıza dağıtılmıştır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız tarafından 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmış olup bu başvuruların 198'i tescil edilmiştir. Böylelikle buluş ve patent içeren yüksek teknolojili ürünlerin mesleki ve teknik eğitim okullarında üretilmesi hedefine katkı sağlanmıştır'' dedi.