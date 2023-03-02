Tuzu Kuru Ne Demek? Tuzu Kuru Deyiminin Anlamı, Hikayesi ve Cümle İçinde Kullanımı

Tuzu kuru ne demek araştırması için TDK sözlüğünü kullanabilirsiniz. Bu kaynakta söz konusu deyimin yanı sıra aklınıza gelen hemen her kelimenin anlamını bulabilirsiniz. Araştırmanızı tuzu kuru bir insan ne demek sorusu ekseninde yoğunlaştırabilirsiniz. Deyimin insanlar için kullanılması, günlük hayatta da kelimenin yaygın şekilde kullanılmasına neden olmuştur. Tuzu kuru deyiminin hikayesi ve anlamı yazımızın devamında.

Tuzu Kuru Ne Demek?

Bazı kelimeler bir araya geldiklerinde bağımsız bir anlama bürünür. Tuzu kuru deyimi de bunlardan biridir. Tuzu kuru, "derdi sıkıntısı olmayan, kaygıya sahip olmayan ve kazancı yerinde olan" anlamına gelir. Bu söz genel anlamda, kişinin maddi sıkıntısının olmadığını ifade eder. TDK sözlüğünde de bu deyimin anlamı ile ilgili maddi hususlar üzerinde durulmuştur.

Tuzu Kuru Bir İnsan Ne Demek?

Tuzu kuru, günlük hayatta da yaygın şekilde kullanılan bir deyimdir. Deyimin genel anlamda tuzu kuru insan şeklinde kullanıldığı görülür. Örneğin "ne tuzu kuru insan dünya umurunda değil" şeklinde cümle yapılarının olduğu dikkat çeker.

Tuzu Kuru Deyiminin Hikayesi

Tuzu kuru deyiminin hikayesi de merak edilen konular arasındadır. Konunun enteresan bir hikayesi vardır. Eski dönemde, yalıtım sistemleri henüz gelişmemişken insanlar 2-3 katkı binalarda yaşarlardı. Üst kattaki evlerin fiyatı da alt kattakilerden daha pahalı olurdu. Yalıtım yeterli olmadığından dolayı alt kattakiler nem sorunu ile karşı karşıya kalırlardı. Üst katta yaşayan insanlar ise bu sorunu yaşamazdı. Bu nedenle üst katta oturanlara "tuzu kuru" yakıştırması yapılmıştır. Yani söz konusu deyim esasında, ortamda yaşayan insanların nemden ve rutubetten uzak olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Zaman içerisinde de günümüzdeki anlamına bürünmüştür.