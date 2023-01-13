Üçgenler Konu Anlatımı - Geniş, Dar, Özel ve Dik Üçgenler Nelerdir, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Üçgenler konu anlatımı, ilköğretim sıralarından itibaren öğretilen bir konudur. Özel üçgenler nelerdir konusunu incelerken üçgenlerde ağırlık merkezi konusunun inceliklerini de görebilirsiniz. Tüm üçgen formülleri, çıkmış sorularının çözümünde mutlaka bilinmesi gerekenler arasındadır. Üçgenler çıkmış sorular, konu ile ilgili çalışma programınızı çok daha sağlıklı yapmanızı sağlar. Eşkenar üçgen Formülleri ve özel dik üçgenler özellikleri yazımızın devamında.

Üçgenler Konu Anlatımı

Üçgen, geometrinin her alanında karşınıza çıkan temel bir derstir. Üçgenler konusu çok iyi kavrandığında geometrinin diğer konularını anlamanız daha kolay olacaktır. Üçgen, üç noktanın aynı düzlemde olmamak üzere üç kenarının birleştirilmesi ile elde edilir. Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derece olup dış açılarının toplamı ise 360 derecedir. Bu özellik, üçgenin iç ya da dış açılarının hesaplama probleminde işinize yarar.

Örneğin bir üçgenin iç açılarının biri 30 derece, diğeri 60 derece ise diğer açı kaç derecedir? Sorusunun cevabını bulalım. Yukarıda da değindiğimiz gibi bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bu soruda istenen açının ölçüsü x olsun. Yani 30+60+x=180 olmalıdır. Bu formülden hareketle x açısı 90 derece olarak bulunur.

Özel Üçgenler Nelerdir?

Üçgenler açı ve kenar özelliklerine göre farklı isimle anılır. Bunların ilki çeşitkenar üçgendir. Çeşitkenar üçgende üçgenin tüm kenarları ve açıları farklıdır. İkizkenar üçgende üçgenin iki kenarı ve doğal olarak iki açısının değeri birbirine eşittir. Eşkenar üçgende ise üçgenin tüm kenarları birbirine eşittir. Üçgenin iç açıları da yine eşittir. Doğal olarak eşkenar üçgende iç açıların her biri 60 derecedir.

Üçgenlerde açılarına göre farklı kavramlarda da karşınıza çıkar. Bunlardan ilki dar açılı üçgendir. Dar açılı üçgenlerde üçgenin her bir açısının ölçüsü 90 dereceden küçüktür. Dik üçgende ise üçgenin iç açılarından biri 90 derecedir. Doğal olarak diğer iki açının toplamı da 90 derecedir. Geniş açılı üçgende üçgenin iç açılarından biri 90 dereceden büyüktür.

Eşkenar Üçgen Formülleri

Geçmiş yıllarda üçgenlerle ilgili çıkan sorular incelendiğinde eşkenar üçgenle ilgili çok sayıda sorunun var olduğunu görebilirsiniz. Yukarıda da değindiğimiz gibi eşkenar üçgenin her bir kenarı eşit uzunluktadır. İç açılarının her biri 60 derece olan bu üçgenlerde bir kısım özel ve kolaylaştırıcı formüller vardır. Bu kapsamda aşağıdaki eşkenar üçgen özelliklerini dikkate alabilirsiniz.