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Haberler Eğitim Haberleri Ufak Eş Anlamlısı Nedir? Ufak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.5.2024 13:12 Son Güncelleme: 30.5.2024 13:12

Ufak Eş Anlamlısı Nedir? Ufak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları birbirinden farklı, anlamları ise aynı olan sözcüklerdir. Dilimizi esnek ve zengin bir biçimde kullanmak için eş anlamlı kelimeler kullanmak oldukça yararlı olacaktır. Bu bağlamda ufak eş anlamlısı nedir, ufak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında fikir sahibi olmak kelime haznesini zenginleştirecektir.

Ufak Eş Anlamlısı Nedir? Ufak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde yer alan sözcüklerin bir kısmının eş anlamlısı mevcuttur. Kelimelerin aş anlamı olan sözcükleri bilmek çok daha esnek ve zengin bir üsluba sahip olmamıza olanak sağlar. Ufak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı konularını bilmek için, ufak eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını öğrenmek gerekir.

Ufak Eş Anlamlısı Nedir?

Sözlüklerde, boyutları normalden küçük olan anlamına gelen ufak kelimesinin eş anlamlısı 'küçük' kelimesidir. Küçük, Türkçe kökenli bir kelimedir. Ufak sözcüğü ise 'ufalanmak' fiilinden türemiş bir sözcüktür. Her ikisi de boyutları normalden küçük/ufak anlamlarına gelir.

Ufak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Dil bilgisi konuları öğrenilirken akılda kalıcılığı arttıran yöntemlerden biri de cümle içinde kullanım örnekleridir. Ufak kelimesinin eş anlamı olan sözcük yani küçük kelimesinin cümle içinde kullanım örneklerinden bazıları şunlardır;

  • Akdeniz'de yetişen narenciyelerden bazıları çok küçük ama aromaları oldukça kuvvetli.

  • Kişisel bakım ürünlerinin seyahatlerde kullanmak için küçük boyları mevcuttur.

  • Yavru kediler o kadar küçük ve masum ki, insanın içi şefkatle doluyor.

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Ufak Eş Anlamlısı Nedir? Ufak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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