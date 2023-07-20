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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Ukraynalı 40 yetim çocuk Antalya’da moral bulacak

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Ukraynalı 40 yetim çocuk Antalya’da moral bulacak
ANTALYA Düşünce Platformu (ADP) üyelerinin girişimleri ve Antalya Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen projede, savaşta anne ve babalarını kaybeden 40 Ukraynalı yetim çocuk Antalya'ya geldi. Çocukları savaşın olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak için yapılan organizasyonda, bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Ukraynalı çocuklara moral verileceği kaydedildi. Ukraynalı çocukları getiren Tetyana Chetvertak, "Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Babalarını savaşta kaybetmiş olan 40 çocuğu Antalya'ya getirdik. Bu çocukların burada dinlenmesi, roket seslerinden uzak kalmaları onlara çok iyi gelecek. Halkımız, böyle sıcak bir karşılama için size çok teşekkür ediyor" dedi.
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Ukraynalı 40 yetim çocuk Antalya’da moral bulacak
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