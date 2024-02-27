Ukraynalı sanatçı Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı

Sanatçı Olesya Drashkaba, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Drashkaba, Ukraynalı sanatçılar platformu "Sunseed Art" ile "Resilient Ukraine" kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen "Womanly Face of War - Ukrayna'da Savaşın Kadın Yüzü" başlıklı uluslararası proje ve mobil sergi hakkında bilgiler verdi.

Seminerde yaptığı sunumda sanatçı kimliğinin ülkesinde yaşanan gelişmelerden ayrı tutulamayacağını vurgulayan Drashkaba, "Sanatın, kendimizi tanımlamamızın temeli olduğuna inanıyorum. Elbette, her Ukraynalının hayatı gibi benim hayatım ve yaratıcı uğraşlarım da Rusya'nın ülkemi işgali ile derinden etkilendi. Yine de Ukrayna'da yaşamaya ve çalışmaya devam ediyorum ve bundan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Ukrayna halkının öfkesinin, kendileri için sanat haline geldiğini belirten Drashkaba, "Sanat, kayıplarımızın acısını çekmemize ve dünyaya duyurmamıza yardımcı olan, aynı zamanda savunduğumuz değerlere dair empati ve anlayış yaratan, birlikte inşa etmek istediğimiz geleceği resmeden bir dil. Amacımız Ukrayna sanatını dünyaya yaymak. Ukrayna bir yaratıcılık ülkesi, yetenekli insanlardan oluşan bir ülke" diye konuştu.