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Giriş Tarihi: 27.2.2024 10:51 Son Güncelleme: 27.2.2024 11:17

Ukraynalı sanatçı Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaşta iki yıl geride kaldı. Binlerce insanın ölümüne neden olan savaş, milyonlarca insanın hayatında da kalıcı bir tahribat yaratmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Olesya Drashkaba ise, Ukrayna’da yaşanan savaşın kadınlar üzerindeki etkilerini bütün dünyada anlatmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Ukrayna’da Savaşın Kadın Yüzü” seminere konuşmacı olarak katılan Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ukraynalı sanatçı Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı

Sanatçı Olesya Drashkaba, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Drashkaba, Ukraynalı sanatçılar platformu "Sunseed Art" ile "Resilient Ukraine" kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen "Womanly Face of War - Ukrayna'da Savaşın Kadın Yüzü" başlıklı uluslararası proje ve mobil sergi hakkında bilgiler verdi.

Seminerde yaptığı sunumda sanatçı kimliğinin ülkesinde yaşanan gelişmelerden ayrı tutulamayacağını vurgulayan Drashkaba, "Sanatın, kendimizi tanımlamamızın temeli olduğuna inanıyorum. Elbette, her Ukraynalının hayatı gibi benim hayatım ve yaratıcı uğraşlarım da Rusya'nın ülkemi işgali ile derinden etkilendi. Yine de Ukrayna'da yaşamaya ve çalışmaya devam ediyorum ve bundan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Ukrayna halkının öfkesinin, kendileri için sanat haline geldiğini belirten Drashkaba, "Sanat, kayıplarımızın acısını çekmemize ve dünyaya duyurmamıza yardımcı olan, aynı zamanda savunduğumuz değerlere dair empati ve anlayış yaratan, birlikte inşa etmek istediğimiz geleceği resmeden bir dil. Amacımız Ukrayna sanatını dünyaya yaymak. Ukrayna bir yaratıcılık ülkesi, yetenekli insanlardan oluşan bir ülke" diye konuştu.

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Ukraynalı sanatçı Drashkaba, savaşı kadınların gözünden anlattı
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