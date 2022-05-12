Uluslararası havacılık öğrencileri eğitim gezisi için İstanbul’u seçti

Üniversitenin Öğretim Üyesi Helen Joyner Harris, 2019 yılında bir grup öğrencisi ile birlikte İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ettiklerini ifade ederek, ilk ziyaretlerinde çok güzel zaman geçirdikleri için tekrar geldiklerini söyledi.
BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR SEYAHAT
Bu gezide Doğu Avrupa, Portekiz, İtalya, İspanya, Hindistan ve Afrika Kıtası'ndan havacılık ve havalimanı yönetimi eğitimi alan 60 öğrenci ile üç görevlinin yer aldığını kaydeden Harris "2019 yılındaki ilk seyahatimiz beklentilerimizin ötesinde bir seyahat olmuştu. Öğrenciler güzel vakit geçirdi. Havalimanının farklı fazları ve gelişimleri hakkında bilgi aldık. Atatürk Havalimanı'ndan buraya kısa bir sürede nasıl taşınıldığı hakkında detaylı bilgi aldık. Öğrenciler için harika bilgilerdi. Bugün tekrar geldik. Bir eğitim günündeyiz. Türk Hava Yolları'nın uçuş akademisine gideceğiz. Personeli nasıl işe aldıkları hakkında bilgi alacağız. Bu da öğrencilerimiz için harika olacak" diye konuştu.
HİKAYESİ OLAN BİR YER İSTEDİK
Avrupa'ya yakınlığı için İstanbul'u tercih ettiklerini ifade eden Harris " Öğrenciler, havalimanını görünce şaşırdılar. Büyüklüğü, kapasitesi ve diğer fazları ile birlikte çok harika buldular. İstanbul'u Avrupa'ya çok uzak olmaması dolayısıyla seçtik. Ayrıca havacılıkta yeni gelişmeleri, hikayesi olan bir yer olsun istedik. Üç hafta önce de bir grup master öğrencisini göndermiştik . Onlar da havacılık öğrencisiydi. Yer ve hava taşımacılığı arasındaki sinerjinizi görmek istediler. Gelecek yıl yine hem havacılık okuyan öğrenciler ve aynı bölümün mastır öğrencileri ile tekrar gelmek istiyorum" dedi.
DAHA ÖNCE BÖYLE BİR HAVALİMANI GÖRMEDİM
Letonyalı öğrenci Aija Busa " İngiltere'den okuyorum. Havacılık öğrencileri olarak, eğitim seyahati için dünyanın en yeni ve en büyük havalimanlarından birini görmek için geldik. Havalimanı büyüleyici, büyük, içindeki yeniliği, tazeliği sevdim. Çok seyahat eden biri değilim ama daha önce böyle bir havalimanı görmemiştim "dedi. James Mccallum ise yolcuların görmediği bazı yerleri gördüklerini aktararak "Bu çok heyecanlıydı. Havalimanında çok düzenli teknoloji kullanılmış. Her detay tek tek düşünülmüş "diye konuştu