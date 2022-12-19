450 bilim insanı Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda buluştu

Türk Dünyası'nın tarihini, kültürünü, dilini, ekonomisini, siyasi ve sosyal yapısını araştırmak ve Türk Dünyası'ndan bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Anıl Bilgiç, "Gagavuz ve Kıbrıs Türk Halk Kültürlerinde Doğum-Çocukluk Dönemlerine Bağlı Gelenek ve Uygulamalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme" ve "Millî Kimliğin Yeniden Oluşumu Sürecinde Mücahitler – Kıbrıs'ta Vuruşanlar İsimli Romanı Yeniden Okumak" isimli iki bildiriyle katıldı.

Sundukları çalışma ile Gagavuz ve Kıbrıs Türkleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konmasını amaçladıklarını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, her iki toplumunda sosyo-kültürel yapılarının ve geleneklerinin büyük ölçüde benzer noktalarının olduğunu belirtti.