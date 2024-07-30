Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Ümit Yaşar Oğuzcan, şiirlerinde yaşamın her rengini ustalıkla yansıtmış bir isimdir. Aşkın coşkusundan ayrılığın acısına, umuttan umutsuzluğa, hicivden mizahı, eserlerinde geniş bir yelpazede duygu ve düşünceye yer vermiştir. En sevilen şairlerden biri olan Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri edebiyat severler tarafından ilgiyle okunmaya devam etmektedir.
22 Ağustos 1926'da Tarsus'ta doğdu. Annesi Güzide Hanım, babası Lütfü Bey'dir. Çocukluğu sıkıntılı ve hastalıklarla dolu geçmiştir. Küçük yaşta geçirdiği kazalar ve hastalıklar iz bırakmıştır. Üç yaşındayken ayağını kırmış, beş yaşındayken ise merdivenlerden düşmüştür. Bu kazalara ek olarak, geçirdiği ateşli bir hastalık sonucunda da kekemelik sorunu yaşamıştır. Sağlık durumu nedeniyle askerlik görevini yerine getirememiştir. Bir böbreğinin alınması gerektiği teşhis edildikten sonra askerlikten muaf tutulmuştur.
Annesinin Faruk Nafiz Çamlıbel hayranlığı ilgisini çekmiş ve küçük yaşta şiire ilgi duymuştur. Eskişehir İnkılap İlkokulu (1937), Konya Askeri Ortaokulu (1940) ve Eskişehir Ticaret Lisesini (1946) bitirmiştir.
Ümit Yaşar Oğuzcan, 4 Kasım 1984'te İstanbul'da kalp yetmezliği sonucu vefat etmiştir. Geride bıraktığı şiirler, Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul edilir.
Oğuzcan, Türk şiirinin en önemli isimlerinden biridir. Şiirlerinde aşk, ölüm, varoluş gibi evrensel temaları işlemiştir. Kolay anlaşılır ve yalın bir dille yazması, şiirlerini geniş kitlelere ulaştırmıştır.
İnsanoğlu
Mustafa Kemal'i Düşünüyorum
Deniz Musikisi
Dolmuş
Aşkımızın Son Çarşambası
Bir Daha Ölmek
Kör Ayna
İki Kişiye Bir Dünya
Beni Unutma
Halktan Yana
Sadrazamın Sol Kulağı
Ben Seni Sevdim Mi?
Aşk mıydı O
Yalan Bitti
Dostlar Seni Unutur Mu
Karanlığın Gözleri
Sabır
Mesut Ninni
Güneşin Ölümü
Hazin Şarkı
Paramparça
Perişan Sonnet
Seninle Ölmek İstiyorum
Üstüme Varma İstanbul
Sevenler Ölmez
Hüzün Şarkıları
Farz Et Ki
Kanlı Şiir
Yaşayan Ölü
Türkiyemiz
Evde Kalmış
Keder Sana Yakışmıyor
Vicdanlı Şiir
Ateş ve Külleri
Beyaz Gül
Fal
Affet Beni Dünya
Taş
Oyun
Ölüler Hamamı
Saadet Hanım
Ses Duvarı
Atın Ölümü
Işık Gülü
Bir Gün Anlarsın
Resim
Sonbahar Düşünceleri
Ay Işığı Kokulu Ellerin
Toprak Olana Kadar
Önce Sen Sonra Ben
Acılar Denizi
Şiirle Kırk Yıl
Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en güzel şiirlerinden bazıları şunlardır:
Mustafa Kemal'i Düşünüyorum
Ölümdü O
Ben Seni Sevdim Mi?
Bir Gün Anlarsın
Gözlerin Gözlerimde
Kim Bilir
Kolay anlaşılır bir dille yazılmıştır.
Duygular samimi ve etkileyici bir şekilde ifade edilmiştir.
Aşk, ölüm, yalnızlık, varoluş gibi evrensel temalar işlenmiştir.
Türk şiirine özgün bir bakış açısı getirmiştir.